< sekcia Slovensko
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Vyšetrovateľ Harry Hole prichádza na streamovaciu platformu Netflix v krimi seriáli Detective Hole.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, memoárov známeho herca, súčasnej či historickej romance pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Vyšetrovateľ Harry Hole prichádza na streamovaciu platformu Netflix v krimi seriáli Detective Hole. Pri tejto príležitosti vychádza reedícia prvej knihy Jo Nesba zo slávnej série so spomínaným vyšetrovateľom s názvom Netopierí muž. Prvý prípad s týmto detektívom sa odohráva v Austrálii. Inšpektora vyslali na opačný koniec sveta, aby sekundoval miestnemu policajnému zboru pri objasnení vraždy nórskeho dievčaťa. Okrem toho sa má zbaviť problémov s alkoholom a dostať sa z psychických ťažkostí. Pri autonehode totiž jeho vinou zomrel kolega. Harry Hole však nevie sekundovať. Preberá iniciatívu, len čo zistí, že nejde o jedinú vraždu, ale že má dočinenia s masovým vrahom.
Memoáre známeho herca Charlieho Sheena s názvom Vlastnými slovami prinášajú hlboký ponor do sveta amerického šoubiznisu. Okrem opisu búrlivého života plného drog a alkoholu sa čitateľ veľa dozvie aj o hercovom majstrovstve a nakrúcaní kultových filmov ako Čata alebo Wallstreet. Ako herec, ktorý sa preslávil nielen svojím talentom, ale aj búrlivým osobným životom, ponúka Sheen vo svojich spomienkach autentický a často surový obraz slávy, úspechu aj sebadeštrukcie. Sheen otvorene hovorí o natáčaní úspešných filmov a seriálov, ale aj o zákulisí zábavného priemyslu, ktoré je často poznačené tlakom, rivalitou a neustálou pozornosťou médií.
Elsie Silver je autorkou súčasnej romance Divoká láska. Ford Grant je podľa časopisu Forbes považovaný za najpríťažlivejšieho miliardára na svete. Pozornosť verejnosti však pre neho nie je vítaná a rád by si otvoril nahrávacie štúdio v nádhernom mestečku Rose Hill. Všetko sa skomplikuje, keď sa pred ním zjaví mladé dievča, ktoré ho označí za svojho biologického otca. Fordov život sa zrazu zmení na balansovanie medzi biznisom a výchovou mrzutej dvanásťročnej dievčiny - nehovoriac o Rosie Belmontovej, sestre svojho najlepšieho priateľa, od ktorej musí držať ruky preč.
Sarah E. Ladd je autorkou historickej romance Pretvárka za bránami Cloveton Hallu. Olivia Brannonová pracuje po otcovej smrti v starožitníctve svojho strýka. Keď dostane nečakanú ponuku od pani Miltonovej, vdovy po otcovom najvplyvnejšom klientovi, neváha a v nádeji na lepšiu budúcnosť prijme aj zvláštnu podmienku starej šľachtičnej - má sa zúčastniť na spoločenskom podujatí na panstve Cloverton Hall a predstierať, že je jej rodinná priateľka, zatiaľ čo nenápadne ocení jej zbierku.
