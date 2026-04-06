OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

< sekcia Slovensko
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Novinky z oblasti detektívky aj klasickej detektívky, fantasy či príbehu pre tínedžerov pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Američanka Sherry Thomas prichádza s detektívkou Maska spravodlivosti. Charlotta Holmesová sa narodila do šľachtickej rodiny, no jej zvedavej, nadpriemerne bystrej mysli a nezávislej povahe sa odjakživa priečili prísne pravidlá a etiketa, ktorými sa riadil život žien z vyššej spoločnosti. Keď s úmyslom vyhnúť sa nanútenému sobášu Charlotta vyvolá oveľa väčší škandál, než zamýšľala, utečie z domu, rozhodnutá postaviť sa na vlastné nohy. A keď mestom otrasie trojica nečakaných úmrtí a podozrenie padne na Charlottinu sestru a otca, mladá žena sa rozhodne stoj čo stoj nájsť skutočných páchateľov a očistiť tak meno svojej rodiny.
Slávna Agatha Christie je podpísaná pod klasickou detektívkou Zabudnutá vražda. Detektívny príbeh s nezvyčajnou zápletkou zavedie čitateľa do malebného prímorského letoviska Dillmouth v Devone, kde si po návrate z cudziny mladí novomanželia Gwenda a Giles Reedovci kúpili viktoriánsku vilku. Krátko potom, ako sa do nej nasťahujú, sa začnú diať čudné veci. Gwende sa totiž čoraz častejšie vybavujú útržky záhadných a nepríjemných spomienok a postupne nadobúda desivú istotu, že v tomto dome už kedysi bola a dokonca sa v ňom stala svedkyňou vraždy. Mladá žena, sužovaná prízrakmi z minulosti a nevysvetliteľnou hrôzou, sa s prosbou o pomoc obráti na slečnu Marplovú.
Americká spisovateľka Holly Black je autorkou modernej fantasy Zlodejka noci. Je pokračovaním prvého dielu Kniha noci. Hlavná hrdinka Charlie Hallová nie je typická fantasy bojovníčka. Je to bývalá podvodníčka, ktorá sa celý život pohybuje medzi zločinom a snahou začať odznova. Napätie prebieha skôr cez vzťahy medzi postavami a morálne dilemy než cez veľkolepé bitky. Duológia zároveň predstavuje pre autorku dôležitý posun: ide o jej prvú fantasy sériu napísanú primárne pre dospelé publikum.
Tínedžerom je určená kniha Najväčšia hra autorky Jennifer Lynn Barnes. Vitajte v Najväčšej hre miliardárky Avery Grambsovej a štyroch bratov Hawthornovcov, ktorých rodinný majetok zdedila. Zlatú vstupenku do nej získa sedem hráčov, a tí majú možnosť dosiahnuť nielen slávu, ale aj bohatstvo, preto sú pre výhru ochotní urobiť čokoľvek. Niektorých zlákal prísľub peňazí, iných vidina moci. Každý však ukrýva tajomstvá. V tejto hre najdôležitejšiu úlohu zohráva Grayson Hawthorne, napätie stúpa a čoskoro sa ukáže, že nie každý dodržiava pravidlá.
