OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Herečka a influencerka Zuzana Vačková a odborníčka na chudnutie Katarína Skybová prinášajú novinku Schudni bez boja.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Novinky z oblasti krimi, romantasy, spoločenského románu a zdravej výživy pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
John McMahon je podpísaný pod prvým dielom krimi série Stratené prípady. O agentovi FBI Gardnerovi Camdenovi sa povráva, že je génius... a tak trochu čudák. Kým v súkromí mu jeho analytický prístup skôr strpčuje život, v práci na oddelení profilov a rekonštrukcií PAR z neho robí skutočné eso. Z tohto oddelenia sa do terénu nevyráža a od stola sa tu riešia len beznádejné prípady, ktoré uviazli na mŕtvom bode. Takým bolo aj pátranie po sériovom vrahovi, ktoré Camden pred niekoľkými rokmi osobne uzavrel po tom, čo hlavný podozrivý zahynul pri požiari. Ako je potom možné, že človeka s rovnakou DNA teraz našli zavraždeného na úplne inom mieste?
Vychádza prvý diel novej romantasy trilógie Skúška ohňom od americkej autorky Abigail Owen s názvom Hry bohov. Lyra Keresová nikdy nebola u bohov obľúbená. Ako malú ju rodičia ponúkli Rádu zlodejov, aby zaplatili dlhy. Odvtedy nad jej hlavou visí kliatba, ktorú na ňu uvrhol samotný Zeus. Lyra celý život dúfala, že ak nebude vyčnievať, rozmarní bohovia z Olympu si ju nevšimnú. Nebolo to vôbec ľahké, ale zvládla to, prežila. Jedného dňa však narazí na toho najnebezpečnejšieho z nich.
Vlasta Hochelová je autorkou spoločenského románu Volali ma Giri. Zachytáva osud adoptívneho chlapca Miša, ktorý sa ako dospelý neprávom dostal do španielskeho väzenia. Obvinili ho z ublíženia na zdraví a odpykáva si niekoľkoročný trest. V listoch rodičom, väčšinou adresovaných matke, vykresľuje väzenské pomery, problémy, ktoré tam má, spomína na dávne časy. Z autorského rozprávania, ktoré sa strieda s Mišovými listami, sa postupne dozvedáme, ako problémy s jeho výchovou, ťažkosti, do ktorých sa už v detstve, ale najmä v puberte ustavične zamotával, poznačili život celej rodiny i manželstvo adoptívnych rodičov Kláry a Karola. V popredí je pritom jeho vzťah s matkou.
Herečka a influencerka Zuzana Vačková a odborníčka na chudnutie Katarína Skybová prinášajú novinku Schudni bez boja. Autorky knihu popretkávali osobnými príbehmi, užitočnými informáciami a princípmi, ktoré fungujú. Čitateľ v nej nájde aj bonus v podobe praktických jedálničkov na každý deň. Tie mu pomôžu naučiť sa jesť výživne, chutne a bez zbytočného stresu. Táto kniha nie je o ceste k dokonalosti, ale hlavne o tom, ako sa cítiť lepšie vo vlastnom tele a mať viac energie. Je určená všetkým, ktorí chcú mať veci vo vlastných rukách - jemne, s rozumom a po svojom.
