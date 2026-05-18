Pondelok 18. máj 2026
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Novinky z oblasti súčasnej romance, historického románu, eseje o historickom utváraní Slovenska či príbehu pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.

Rebecca Yarros je podpísaná pod súčasnou romancou Pretože ti verím. Pred šiestimi rokmi sa Camden Daniels vrátil z vojny bez svojho mladšieho brata, a nikto v malom mestečku Alba v Colorade mu to neodpustil. Najmenej zo všetkých jeho otec. A tak odišiel a prisahal, že sa už nikdy nevráti. Všetko zmení zúfalá správa od otca a neodbytný pocit, že sa musí vrátiť domov. Bolestivé spomienky a pocit zrady však nie sú jediné, čomu Camden čelí. Čaká tam aj Willow, jediná žena, ktorú kedy miloval, ale nemôže ju mať. V Albe sú totiž pochované tajomstvá, ktoré by nikdy nemali byť odhalené.

Kanadská autorka Heather Marshal prichádza s historickým románom Hľadám Jane. Príbeh prepája osudy troch žien so skutočnými udalosťami okolo tajnej siete Jane, ktorá pomáhala ženám získať prístup k interrupciám v časoch, keď boli v Kanade ilegálne. Angele Creightonovej náhodou dostane do rúk tajomný list obsahujúci životné priznanie. Pátranie ju zavedie do 70. rokov, keď skupina odvážnych žien prevádzkovala v Toronte nelegálnu sieť ponúkajúcu interrupcie, známu pod kódovým názvom Jane. Tínedžerku Evelyn Taylorovú pošlú do Domova sv. Agnesy pre padlé ženy. Tam ju donútia vzdať sa svojho dieťaťa a dať ho na adopciu. Táto skúsenosť v nej zanechá hlbokú traumu, z ktorej sa nikdy úplne nespamätá.

Monografická publikácia Slovensko: Odkiaľ prichádzame. Kým sme. Kam kráčame. prináša súbor esejí o kľúčových problémoch historického utvárania Slovenska z perspektívy 21. storočia. Kniha podľa slov jej editorov je hľadaním odpovede nielen na otázku, odkiaľ prichádzame a kým sme, ale aj pokusom naznačiť možné alternatívy našej budúcej trajektórie. František Mikloško a Peter Zajac oslovili slovenských i zahraničných historikov, filozofov, literárnych vedcov a publicistov, aby špeciálne pre tento projekt napísali príspevky.

Anna Toddová prichádza s príbehom pre mladých čitateľov Posledný úsvit. Prehnaná starostlivosť matky a vážne zdravotné problémy vytvárajú v dvadsaťtriročnej Oriah Perovej pocit uväznenia. Keď jej matka dostane prácu na Malorke, Oriah vycíti, že toto leto by mohlo byť začiatkom jej vlastného príbehu o dospievaní. Počas svojej prvej malej rebélie sa vyberie sama na pláž, kde stretne charizmatického Španiela Juliána. V jeho prítomnosti sa cíti ešte naivnejšie a neskúsenejšie než zvyčajne, ale rastúca príťažlivosť v nej čoskoro prebudí dávno potlačenú životnú energiu. Julián postupne vťahuje Oriah do dobrodružstiev, po ktorých vždy túžila.
