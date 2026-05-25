OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Novinky z oblasti súčasnej romance, spoločenského románu, európskych dejín 20. storočia či príbehu pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Americká autorka Katie Holt prichádza so súčasnou romancou V mojej knihe nie. Rosie Maxwellová sa chce stať uznávanou autorkou ľúbostných románov, a tak sa zapojí do programu kreatívneho písania Newyorskej univerzity. Všetko je dokonalé až do chvíle, keď sa ocitne v jednej triede so svojím úhlavným nepriateľom Aidenom Huntigtonom. Rosie a Aiden sa ale napokon rozhodnú spolupracovať a pustia sa do písania prekvapivo vzrušujúceho príbehu. Možno je toto ten najlepší spôsob, ako sa uvoľniť a preskúmať vzájomnú príťažlivosť.
Onesto - Listy horám je názov spoločenského románu z pera Francesca Vidotta. Rozpráva príbeh dvoch bratov, dvojčiat Onesta a Santa, ktoré sa narodili v Dolomitoch na konci prvej svetovej vojny. Onesto bol ako bábätko unesený manželským párom, ktorý nemohol mať vlastné deti a vyrastal pri Padove. No po čase sa únoscom narodilo dieťa a uvedomili si závažnosť svojho činu. Preto sa rozhodli dieťa vrátiť späť do jeho domova, do Dolomitov. Keď Onesto zaklopal na dvere svojho rodného domu, otvoril mu identický chlapec, jeho brat, ktorého si nepamätal. Román nie je len príbehom o živote v horách, je príbehom darovanej lásky.
Lutz Hachmeister je autorom knihy európskych dejín Rozhovory a Hitlerom s podtitulom Diktátor a novinári. Adolf Hitler poskytol počas svojej politickej kariéry zahraničnej tlači viac ako sto rozhovorov. Novinári z celého sveta ho považovali za fascinujúceho respondenta. Popredný nemecký novinár Lutz Hachmeister v tejto knihe vôbec prvýkrát v dejinách podáva ucelený prehľad interview s nemeckým diktátorom a zároveň si kladie otázku - Aké poučenie z nich plynie? Prvé dlhšie rozhovory s „bavorským Mussolinim“ vyšli ešte pred jeho pokusom o puč v roku 1923. Po následnom pobyte vo väzení v Landsbergu zmizol Hitler na istý čas z medzinárodného zorného poľa, po volebnom triumfe nacistickej strany NSDAP z roku 1930 sa však pre médiá opäť stal mimoriadne zaujímavým a vyhľadávaným.
Írsky autor David O'Doherty prináša deťom najnovšiu knihu Leto, keď som vylúpil banku, v ktorej zavedie čitateľov na odľahlý írsky ostrov, kde sa medzi dažďom, ovcami a rodinnými problémami rodí plán na najnezvyčajnejšiu lúpež široko-ďaleko. Hlavný hrdina Rex prežíva náročné obdobie. Jeho rodičia sa rozvádzajú a namiesto vysnívaných prázdnin musí tráviť leto na upršanom ostrove obklopený nekonečnými stádami oviec. Všetko sa však zmení, keď sa do hry zapojí jeho excentrický strýko Derm - muž s veľkými nápadmi a ešte väčšími problémami. Derm totiž pripravuje svoj najodvážnejší plán - chce vylúpiť ostrovnú mobilnú banku.
