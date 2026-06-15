OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

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Detským čitateľom je určená knižka Marty Hlušíkovej Sedem písmen v piesku.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, súčasnej a historickej romance či príbehu pre detských čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Švédski autori Mons a Karolina Kallentoft prichádzajú s novým krimi Temnota kráča lesom. V priebehu jedného dňa sa v temnom lese nájdu mŕtvy dospievajúci chlapec a utopený kôň. Policajt Alexander Stenborg si dva prípady najskôr nespája. Nedávno sa s tehotnou manželkou Sofiou presťahoval do malého idylického mesta Ormaryd, kde sa chystá začať odznova. Počas vyšetrovania na prípade ho mätie časť zvieraťa, jeho oči - nevyzeralo, akoby bolo ešte živé? Akoby mu chcelo niečo povedať. Uzavretá komunita mesta sa k snaživým novým susedom správa odťažito. Manželia sa nemôžu spoľahnúť ani na miestneho pastora, ktorý organizuje zvláštne stretnutia. Alexander a Sofia čoskoro vycítia, že v Ormaryde a neďalekých lesoch sa ukrýva čosi hrôzostrašné.
Jo Thomas je autorom súčasnej romance Západ slnka nad čerešňovým sadom. Mladá Walesanka Beti Winterová mala až donedávna v živote jediný cieľ - nájsť si toho pravého chlapa a vydať sa. Na rozdiel od sesternice Olivie jej však plány nevychádzajú, a preto sa cíti menejcenná a neužitočná. Po troch zasnúbeniach, ktoré sa neskončili svadbou, Beti zúfalo túži hodiť všetko za hlavu, odísť z domu a začať odznova. A kde inde by na to mala väčšiu šancu než na slnkom zaliatych vŕškoch južného Španielska? Kým sa Beti podarí splniť si sen - získať do prenájmu bar na andalúzskom pobreží - musí si naň zarobiť na čerešňovej farme, kde ručne polieva stromy, zberá úrodu a bojuje s večne mrzutým majiteľom farmy Antoniom. Mladá žena pod horúcim južanským slnkom zisťuje, že španielsky spôsob života je jej čoraz bližší.
Jana Pronská je autorkou historickej romance Vlci. Keď Lucián, syn rytiera Deneša z Lošonca, stratil oboch rodičov, ujal sa ho priateľ jeho otca, župan Juraj z Tekova a spolu so svojimi dvoma synmi a dcérou Magdalénou ho vychovával ako vlastného. Počas tohto šťastného obdobia detstva a dospievania sa z Magdalény a Luciána stali nerozluční priatelia, spriaznené duše, ktoré odjakživa vedeli, že patria k sebe. Župan Juraj pošle chlapcov na výcvik do kráľovskej armády, no Magdaléna si je istá, že ani dlhé odlúčenie neoslabí cit, ktorý ju a Luciána k sebe púta. Keď sa však po rokoch mladý muž vráti do tekovskej pevnosti, namiesto vyznania a žiadosti o ruku, ktoré dievčina očakávala, prináša iba hrozivé zvesti, z ktorých mrazí, a ktoré sú príčinou, že si od nej drží odstup.
Detským čitateľom je určená knižka Marty Hlušíkovej Sedem písmen v piesku. V príbehu plnom rodinnej pohody, humoru a nových zážitkov sa mladí čitatelia spolu so súrodencami Norom a Anabelou vydajú objavovať nielen krásy gréckeho ostrova Kréta, ale aj jeho fascinujúcu históriu. Súrodenci počas dovolenky spoznávajú svojráznu rodinku Chrtovcov, natrafia na sušenú jaštericu, alebo zaujmú ich Uwe a Hans, ktorí sú takmer celé dni zahrabaní v piesku.
Švédski autori Mons a Karolina Kallentoft prichádzajú s novým krimi Temnota kráča lesom. V priebehu jedného dňa sa v temnom lese nájdu mŕtvy dospievajúci chlapec a utopený kôň. Policajt Alexander Stenborg si dva prípady najskôr nespája. Nedávno sa s tehotnou manželkou Sofiou presťahoval do malého idylického mesta Ormaryd, kde sa chystá začať odznova. Počas vyšetrovania na prípade ho mätie časť zvieraťa, jeho oči - nevyzeralo, akoby bolo ešte živé? Akoby mu chcelo niečo povedať. Uzavretá komunita mesta sa k snaživým novým susedom správa odťažito. Manželia sa nemôžu spoľahnúť ani na miestneho pastora, ktorý organizuje zvláštne stretnutia. Alexander a Sofia čoskoro vycítia, že v Ormaryde a neďalekých lesoch sa ukrýva čosi hrôzostrašné.
Jo Thomas je autorom súčasnej romance Západ slnka nad čerešňovým sadom. Mladá Walesanka Beti Winterová mala až donedávna v živote jediný cieľ - nájsť si toho pravého chlapa a vydať sa. Na rozdiel od sesternice Olivie jej však plány nevychádzajú, a preto sa cíti menejcenná a neužitočná. Po troch zasnúbeniach, ktoré sa neskončili svadbou, Beti zúfalo túži hodiť všetko za hlavu, odísť z domu a začať odznova. A kde inde by na to mala väčšiu šancu než na slnkom zaliatych vŕškoch južného Španielska? Kým sa Beti podarí splniť si sen - získať do prenájmu bar na andalúzskom pobreží - musí si naň zarobiť na čerešňovej farme, kde ručne polieva stromy, zberá úrodu a bojuje s večne mrzutým majiteľom farmy Antoniom. Mladá žena pod horúcim južanským slnkom zisťuje, že španielsky spôsob života je jej čoraz bližší.
Jana Pronská je autorkou historickej romance Vlci. Keď Lucián, syn rytiera Deneša z Lošonca, stratil oboch rodičov, ujal sa ho priateľ jeho otca, župan Juraj z Tekova a spolu so svojimi dvoma synmi a dcérou Magdalénou ho vychovával ako vlastného. Počas tohto šťastného obdobia detstva a dospievania sa z Magdalény a Luciána stali nerozluční priatelia, spriaznené duše, ktoré odjakživa vedeli, že patria k sebe. Župan Juraj pošle chlapcov na výcvik do kráľovskej armády, no Magdaléna si je istá, že ani dlhé odlúčenie neoslabí cit, ktorý ju a Luciána k sebe púta. Keď sa však po rokoch mladý muž vráti do tekovskej pevnosti, namiesto vyznania a žiadosti o ruku, ktoré dievčina očakávala, prináša iba hrozivé zvesti, z ktorých mrazí, a ktoré sú príčinou, že si od nej drží odstup.
Detským čitateľom je určená knižka Marty Hlušíkovej Sedem písmen v piesku. V príbehu plnom rodinnej pohody, humoru a nových zážitkov sa mladí čitatelia spolu so súrodencami Norom a Anabelou vydajú objavovať nielen krásy gréckeho ostrova Kréta, ale aj jeho fascinujúcu históriu. Súrodenci počas dovolenky spoznávajú svojráznu rodinku Chrtovcov, natrafia na sušenú jaštericu, alebo zaujmú ich Uwe a Hans, ktorí sú takmer celé dni zahrabaní v piesku.