OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

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Bestselleroví autori detektívnych príbehov a bývalí novinári Johana Gustawsson a Thomas Enger prichádzajú s novým detektívnym príbehom Vraždy v Sone.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Nová kniha Dominika Dána, novinky z oblasti krimi, spoločenského románu a príbehu Harryho Pottera pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Krv sa stane zábavou je názov novej, v poradí 42. knihy Dominika Dána. Vierka podľa všetkého nikdy nebrala drogy a predsa v jej tele našli trojnásobnú dávku pervitínu, ako je smrteľná koncentrácia. Keď sa k podozrivým okolnostiam úmrtia mladej ženy pridá zmiznutie jej priateľa Mareka, neostáva detektívom nič iné, len vrátiť sa na začiatok a podľa zaužívaných pravidiel vyšetrovania rozpletať záhadu mŕtvej Vierky trpezlivo, krok za krokom. Ukáže sa, že o Vierku ako o dôležitú svedkyňu mali záujem aj iné zložky polície.
Bestselleroví autori detektívnych príbehov a bývalí novinári Johana Gustawsson a Thomas Enger prichádzajú s novým detektívnym príbehom Vraždy v Sone. Hlavnou postavou je psychologička Kari Vossová, uznávaná odborníčka na reč tela a pamäť, prezývaná aj ľudský detektor lži. Pomáha polícii pri vyšetrovaní vraždy dvoch tínedžeriek. Popri pátraní po vrahovi ju však stále prenasleduje osobná tragédia - záhadné zmiznutie jej syna pred siedmimi rokmi. Príbeh spája temnú atmosféru severskej krimi, psychologickú hĺbku a množstvo nečakaných zvratov.
Samantha Sotto Yambao je autorkou spoločenského románu Zrkadlový mesiac. Hana Ishikawa sa stáva novou majiteľkou záložne. V jedno ráno sa na ňu všetko zosype, jej tajomný obchodík je vykradnutý, vzácny nábytok je preč a Hanin otec zmizol. Vtom záložňu navštívi očarujúci cudzinec, ktorý, na rozdiel od ostatných, nehľadá pomoc, ale sám ju ponúka. Čaká ich cesta cez veľké dažďové mláky, most medzi polnocou a ránom, stopujú na papierových žeriavoch a neúnavne sa snažia nájsť strateného otca. Čím sú však bližšie k pravde, tým bližšie sa Hana ocitá aj zoči-voči vlastnému tajomstvu a rozhodnutiu, ktoré už nikdy nebude môcť vrátiť späť.
Najúspešnejšiu sériu kníh na svete o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi a jeho spolužiakoch z Rokfordu nie je nutné predstavovať. Teraz vychádza jej tretie pokračovanie Harry Potter a väzeň z Azkabanu v exkluzívnom prevedení s nádhernými ilustráciami a interaktívnymi prvkami, ktoré čitateľom a čitateľkám prinesú neuveriteľné zážitkové čítanie. Keď v tme s treskotom pristane pri Harry Potterovi Rytiersky autobus, začne sa tým preňho ďalší školský rok, ktorý ani zďaleka nebude obyčajný. Sirius Black, šialený zločinec a prívrženec lorda Voldemorta, je na úteku a údajne ide práve po Harrym.
Krv sa stane zábavou je názov novej, v poradí 42. knihy Dominika Dána. Vierka podľa všetkého nikdy nebrala drogy a predsa v jej tele našli trojnásobnú dávku pervitínu, ako je smrteľná koncentrácia. Keď sa k podozrivým okolnostiam úmrtia mladej ženy pridá zmiznutie jej priateľa Mareka, neostáva detektívom nič iné, len vrátiť sa na začiatok a podľa zaužívaných pravidiel vyšetrovania rozpletať záhadu mŕtvej Vierky trpezlivo, krok za krokom. Ukáže sa, že o Vierku ako o dôležitú svedkyňu mali záujem aj iné zložky polície.
Bestselleroví autori detektívnych príbehov a bývalí novinári Johana Gustawsson a Thomas Enger prichádzajú s novým detektívnym príbehom Vraždy v Sone. Hlavnou postavou je psychologička Kari Vossová, uznávaná odborníčka na reč tela a pamäť, prezývaná aj ľudský detektor lži. Pomáha polícii pri vyšetrovaní vraždy dvoch tínedžeriek. Popri pátraní po vrahovi ju však stále prenasleduje osobná tragédia - záhadné zmiznutie jej syna pred siedmimi rokmi. Príbeh spája temnú atmosféru severskej krimi, psychologickú hĺbku a množstvo nečakaných zvratov.
Samantha Sotto Yambao je autorkou spoločenského románu Zrkadlový mesiac. Hana Ishikawa sa stáva novou majiteľkou záložne. V jedno ráno sa na ňu všetko zosype, jej tajomný obchodík je vykradnutý, vzácny nábytok je preč a Hanin otec zmizol. Vtom záložňu navštívi očarujúci cudzinec, ktorý, na rozdiel od ostatných, nehľadá pomoc, ale sám ju ponúka. Čaká ich cesta cez veľké dažďové mláky, most medzi polnocou a ránom, stopujú na papierových žeriavoch a neúnavne sa snažia nájsť strateného otca. Čím sú však bližšie k pravde, tým bližšie sa Hana ocitá aj zoči-voči vlastnému tajomstvu a rozhodnutiu, ktoré už nikdy nebude môcť vrátiť späť.
Najúspešnejšiu sériu kníh na svete o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi a jeho spolužiakoch z Rokfordu nie je nutné predstavovať. Teraz vychádza jej tretie pokračovanie Harry Potter a väzeň z Azkabanu v exkluzívnom prevedení s nádhernými ilustráciami a interaktívnymi prvkami, ktoré čitateľom a čitateľkám prinesú neuveriteľné zážitkové čítanie. Keď v tme s treskotom pristane pri Harry Potterovi Rytiersky autobus, začne sa tým preňho ďalší školský rok, ktorý ani zďaleka nebude obyčajný. Sirius Black, šialený zločinec a prívrženec lorda Voldemorta, je na úteku a údajne ide práve po Harrym.