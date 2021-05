Opozícia a koalícia sa nezhodujú na zverejnení obsahu správy SIS

Bratislava 29. mája (TASR) - Opozícia chce informovať o správe Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú poslancom Národnej rady (NR) SR na stredajšej (26. 5.) mimoriadnej schôdzi prečítal šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Predstavitelia opozície hovoria o závažných podozreniach z ovplyvňovania a manipulovania vyšetrovania. O zbavenie mlčanlivosti požiadali viacerí poslanci Smeru-SD. Predseda strany Robert Fico nevylúčil, že správu prečítajú a odvolajú sa na zákon. Koalícia otázku zverejnenia vidí inak. Odmieta i náznaky opozície, že sa správa týkala trestných činov konkrétnych politikov. Kollár už povedal, že niektoré veci sú dôverné, tajné alebo prísne tajné z určitého dôvodu. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga hovorí o značne posunutej interpretácii informácií zo strany opozície.



Kollár požiadavky poslancov na zbavenie mlčanlivosti nepovažuje za správne. Utajenie niektorých informácií označil za opodstatnené a poslancom umožnil do správy SIS nahliadnuť. "Už sa dostali ku mne informácie, že niekto niečo začal púšťať na verejnosť," uviedol s tým, že úniky nepovažuje za šťastné. Podozrenia, že by v prostredí orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) mohla pôsobiť skupina ovplyvňujúca a manipulujúca vyšetrovania či výpovede svedkov, nepotvrdil ani nevyvrátil.



Fico tvrdí, že koalícia má strach, keď im nechce umožniť informovať o správe. Strana konzultuje s odborníkmi ustanovenie zákona o ochrane utajovaných skutočností, ktoré má podľa Fica hovoriť, že nejde o utajovanú skutočnosť, ak ide o informáciu hovoriacu o trestnej činnosti verejných činiteľov. Smer-SD tvrdí, že práve o tomto správa hovorí, a preto nevylučujú, že ju jednoducho prečítajú. "Povieme, že je to informácia o trestnej činnosti verejných činiteľov. V prípade, že nás budú chcieť za to pozatvárať, budeme sa brániť výkladom tohto zákona o ochrane utajovanej skutočnosti," vyhlásil.



Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zvažovali aj odvolávanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). "Informácia, ktorá zaznela, bola taká závažná, že to musí mať ďalšie konzekvencie a za túto situáciu musí niekto niesť zodpovednosť," povedal Pellegrini počas týždňa. Rovnako hovorí, že zo správy vyplýva existencia skupiny, ktorá má zadokumentovaný určitý modus operandi a je schopná z titulu svojho postavenia v silových zložkách či OČTK manipulovať vyšetrovania káuz, výpovede svedkov aj dať niekoho do väzby. Javí sa podľa neho, že najvyšší predstavitelia štátu o tom vedeli, nekonali a niektorým to možno vyhovovalo.



"Kolegovia z opozície tancujú na hrane zákonnosti," vyhlásil Šeliga. "Nič v tej správe nebolo také, že by SIS povedala, že nejakí politici tu robia politické objednávky. Toto je bohapusté klamstvo Fica, ktoré sa mu hodí a ktorý pol roka rozpráva, že sú tu politickí väzni," zdôraznil. Ak ale majú Fico či Pellegrini informácie, mali by podľa Šeligu podať trestné oznámenie na kompetentné orgány. V súvislosti s ich pokusmi o zbavenie mlčanlivosti sa pýta, aký zmysel majú potom utajované skutočnosti, ak sa budú len tak zverejňovať. Otázku k pochybnostiam o ovplyvňovaní vyšetrovania rôznych káuz uzavrel tým, že verí polícii a orgánom činným v trestnom konaní.