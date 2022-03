Opozícia aj koalícia sa zhodujú, že nie je čas zbaviť sa systému S-300

Bratislava 20. marca (TASR) – Koalícia aj opozícia sa zhodujú na tom, že Slovensko by sa nemalo vzdávať ruského systému protivzdušnej obrany S-300, a to ani v prípade, že bude na jeho území systém Patriot. Nový systém nepovažujú za adekvátnu náhradu. Argumentujú tým, že systém bude Slovensku vypožičaný len na určitý čas. Nemyslia si ani, že by mali NATO či EÚ vyslať mierovú misiu na Ukrajinu. Svoje názory vyjadrili strany v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Ak by sme sa úplne hlúpo zbavili systému S-300 a o pol roka nám odíde Patriot, neostane nám tu nič," upozornil podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Súhlasí s ním aj poslanec Národnej rady (NR) SR Andrej Stančík (OĽANO), ktorý pripomína, že Patriot je len prepožičaným systémom a nie je adekvátnou náhradou, rovnako tak, ako chýba náhrada v prípade lietadiel MiG.



Čas na presun systému S-300 nevidí v súčasnosti ani podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši, podľa ktorého má zostať na Slovensku. Podľa podpredsedu strany Smer-SD Richarda Takáča je systém Patriot len doplnkom k S-300, ktorý má chrániť v prvom rade Slovensko a jeho obyvateľov.



Mierovú misiu NATO na Ukrajine si Pčolinský nevie predstaviť, rovnako na to nemá mandát ani EÚ. Ruská federácia by sa na to podľa neho ako na mierovú misiu nepozerala a napätie by eskalovalo do konfliktu NATO vs. Rusko. Iniciatíva Poľska v tomto smere zostane podľa poslanca bez odozvy. Rovnaký názor má aj Stančík, ktorý ale rozumie návrhu v kontexte toho, že Poľsko má s Ruskom vlastnú historickú skúsenosť. Podľa Takáča by takáto iniciatíva bola bezprecedentným krokom. "Nejde dohromady NATO a mierová misia, ktorá sa bude schopná aj sama brániť," poznamenal Takáč s tým, že na mierovú misiu môže ísť len OSN.



Poslanci sa nevyhli ani téme humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny. Raši opätovne skritizoval štát, vyzdvihol prácu dobrovoľníkov i samospráv. Podľa Pčolinského štát v niečom zlyhal, nie však vo všetkom. Stančík priznal niektoré chyby, keďže štát rieši viaceré krízy, ubezpečil však, že na riešeniach sa každý deň pracuje. Takáčovi sa nepáči, že niektoré štátne ubytovacie zariadenia nechceli poskytovať svoje priestory a tlačili na samosprávy.