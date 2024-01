Opozícia avizuje odvolávanie Danka, ak nevyvodí zodpovednosť sám

Bratislava 12. januára (TASR) - Opozičné strany vyzvali šéfa SNS a podpredsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka, aby vyvodil zodpovednosť v súvislosti s dopravnou nehodou, ktorú spôsobil v noci v bratislavskej Dúbravke. KDH i SaS ho priamo vyzvali odstúpiť z funkcie. Ak tak neurobí, opozícia chce budúci týždeň vyzbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze k jeho odvolávaniu. Opozícia žiada Danka, aby okolnosti nehody riadne vysvetlil a aby povedal, či bol pod vplyvom alkoholu.



"Andrej Danko by sa mal zachovať ako chlap a odstúpiť zo svojej funkcie podpredsedu NR SR. To, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov po spáchaní dopravnej nehody ujde z miesta činu, len vyvoláva otázky, prečo sa tak stalo," uviedol v stanovisku predseda KDH Milan Majerský. Pripomenul, že nová vláda sľubovala priniesť novú politickú kultúru. "Tento čin je len ďalším dôkazom toho, že svoje sľuby nedokážu napĺňať. Vyzývame preto Andreja Danka, aby sa vzdal svojej funkcie a verejne sa ospravedlnil. Takisto žiadame o riadne a dôsledné prešetrenie celej situácie," dodal.







Šéf poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling povedal, že Dankova nehoda vyvoláva veľa pochybností. Z miesta nehody mal utiecť, poslanec hovorí tiež o vážnom podozrení, že Danko bol pod vplyvom alkoholu. Ak chce dokázať, že nebol pod vplyvom alkoholu, môže ísť podľa SaS na testy, ktoré tri dni spätne vedia zistiť prítomnosť alkoholu a tak vylúčiť pochybnosti. Gröhling sa pýta, kde bol osobný šofér Danka a jeho ochranka, ktorú si mal pred časom vypýtať.







Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že ak politik spôsobí dopravnú nehodu, má počkať na políciu, nie utiecť z miesta činu. "Politik by mal ísť príkladom, nie ukazovať verejnosti, že je kvôli svojej funkcii nad zákonom. Pán Danko by mal teraz jednoznačne vyvodiť zodpovednosť," vyhlásil v stanovisku.







Hnutie Slovensko tiež vyzvalo Danka vzdať sa funkcie. Poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) chce, aby sa zverejnil postup policajtov pri riešení Danka. Pripomenul, že ak Danko poškodil semafor, má ísť o trestný čin, preto budú čakať na vyšetrenie nehody a vyjadrenie orgánov Policajného zboru.







Danko potvrdil, že mal nehodu, došlo k nej na na križovatke ulíc Repašského - Saratovská v Bratislave. Podľa svojich slov dostal vo štvrtok (11. 1.) večer šmyk a narazil do stĺpa. V prípade potreby škodu zaplatí. Dodal, že s políciou spolupracuje.