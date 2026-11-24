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Opozícia avizuje pre zrušenie voľby poštou podanie na Ústavný súd
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je podľa Šimečku znásilnením slovenskej demokracie.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Opozičné strany sa pre zrušenie voľby poštou zo zahraničia obrátia na Ústavný súd (ÚS) SR. Opoziční predstavitelia to avizovali po utorkovom hlasovaní v Národnej rade (NR) SR, na ktorom poslanci schválili úpravu voľby zo zahraničia. Dodali, že koalícia nemá pre zmenu žiadne vecné argumenty a koná tak len zo strachu, že prehrá voľby. Šéf PS Michal Šimečka vyzval prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby zákon nepodpísal.
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je podľa Šimečku znásilnením slovenskej demokracie. Ak prezident zákon podpíše, PS obratom po jeho zverejnení v zbierke zákonov podá spolu s opozičnými partnermi podnet na ÚS. „Ak by to aj náhodou prešlo, chcem vyzvať všetkých našich občanov v zahraničí, aby im to prišli spočítať vo voľbách v septembri 2027. Viem, že si prajú zmenu a mnohí sa chcú vrátiť domov. Poďme spoločne vymeniť túto vládu,“ dodal Šimečka.
Predseda KDH Milan Majerský odkázal koalícii, že má strach z prehry v budúcoročných parlamentných voľbách, preto ide rušiť voľbu poštou. Označil to za podvod na voličoch, ktorým ide vláda veľmi sťažiť volebný akt. „KDH z voľby poštou nikdy nemalo veľké množstvo hlasov a predsa ju chceme zachovať. Hlavne preto, lebo o to sme bojovali 17. novembra 1989,“ zdôraznil. Koalícia podľa neho ohla pravidlá.
SaS vníma zmenu ako účelovú snahu sťažiť státisícom Slovákov žijúcich v zahraničí účasť na parlamentných voľbách. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) označil za zavádzajúce odôvodňovať novelu potrebou zabezpečiť tajnosť či priamosť voľby. Súčasný systém podľa neho funguje dlhé roky. „Tento zámer je hanebný a robí z občanov SR v zahraničí občanov druhej kategórie. Už dnes to majú pri parlamentných voľbách náročnejšie ako my, ktorí žijeme na Slovensku,“ pripomenul. SaS takisto avizuje podanie na Ústavný súd.
Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že novela ide priamo proti medzinárodným odporúčaniam. Obrátiť sa chce na Monitorovací výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Podpísala tiež podanie na ÚS a takisto vyzvala hlavu štátu, aby zákon nepodpísala. Poslanec Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) avizuje, že ak bude Hnutie Slovensko vo vláde, vráti voľbu poštou naspäť a zavedie aj elektronickú možnosť voľby zo zahraničia.
Opozícia kritizovala aj predčasné ukončenie rozpravy v treťom čítaní k tejto novele. Poukázala na to, že potom, ako sa odhlasovali pozmeňujúce návrhy, sa viacerí prihlásili do rozpravy k tretiemu čítaniu, no predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) ju ukončil predčasne, teda predtým, než stihli vystúpiť všetci.
Poslanci v utorok definitívne schválili zmenu spôsobu hlasovania vo voľbách zo zahraničia. Voľba poštou sa zruší, hlasovať sa po novom bude na zastupiteľských úradoch. Zmenu prináša novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD. Účinná má byť od 1. januára 2027.
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je podľa Šimečku znásilnením slovenskej demokracie. Ak prezident zákon podpíše, PS obratom po jeho zverejnení v zbierke zákonov podá spolu s opozičnými partnermi podnet na ÚS. „Ak by to aj náhodou prešlo, chcem vyzvať všetkých našich občanov v zahraničí, aby im to prišli spočítať vo voľbách v septembri 2027. Viem, že si prajú zmenu a mnohí sa chcú vrátiť domov. Poďme spoločne vymeniť túto vládu,“ dodal Šimečka.
Predseda KDH Milan Majerský odkázal koalícii, že má strach z prehry v budúcoročných parlamentných voľbách, preto ide rušiť voľbu poštou. Označil to za podvod na voličoch, ktorým ide vláda veľmi sťažiť volebný akt. „KDH z voľby poštou nikdy nemalo veľké množstvo hlasov a predsa ju chceme zachovať. Hlavne preto, lebo o to sme bojovali 17. novembra 1989,“ zdôraznil. Koalícia podľa neho ohla pravidlá.
SaS vníma zmenu ako účelovú snahu sťažiť státisícom Slovákov žijúcich v zahraničí účasť na parlamentných voľbách. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) označil za zavádzajúce odôvodňovať novelu potrebou zabezpečiť tajnosť či priamosť voľby. Súčasný systém podľa neho funguje dlhé roky. „Tento zámer je hanebný a robí z občanov SR v zahraničí občanov druhej kategórie. Už dnes to majú pri parlamentných voľbách náročnejšie ako my, ktorí žijeme na Slovensku,“ pripomenul. SaS takisto avizuje podanie na Ústavný súd.
Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že novela ide priamo proti medzinárodným odporúčaniam. Obrátiť sa chce na Monitorovací výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Podpísala tiež podanie na ÚS a takisto vyzvala hlavu štátu, aby zákon nepodpísala. Poslanec Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) avizuje, že ak bude Hnutie Slovensko vo vláde, vráti voľbu poštou naspäť a zavedie aj elektronickú možnosť voľby zo zahraničia.
Opozícia kritizovala aj predčasné ukončenie rozpravy v treťom čítaní k tejto novele. Poukázala na to, že potom, ako sa odhlasovali pozmeňujúce návrhy, sa viacerí prihlásili do rozpravy k tretiemu čítaniu, no predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) ju ukončil predčasne, teda predtým, než stihli vystúpiť všetci.
Poslanci v utorok definitívne schválili zmenu spôsobu hlasovania vo voľbách zo zahraničia. Voľba poštou sa zruší, hlasovať sa po novom bude na zastupiteľských úradoch. Zmenu prináša novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD. Účinná má byť od 1. januára 2027.