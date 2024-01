Opozícia avizuje protesty opäť vo štvrtok

Na archívnej snímke ľudia sa účastnia na spoločnom proteste opozície - hnutia Progresívne Slovensko (PS), strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratického hnutia pred Úradom vlády SR v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Šéf PS Michal Šimečka pripomenul, že pokiaľ by sa novela prijala tak, ako to navrhovala vláda, už by dnes platila a ÚŠP by bol zrušený.