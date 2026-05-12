Opozícia avizuje, že nepodporí novelu ústavy od rezortu spravodlivosti
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Opozičné politické subjekty PS, KDH a SaS avizujú, že nepodporia návrh novely Ústavy SR, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Rezort navrhuje, aby bolo možné Národnú radu (NR) SR po novom odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania. Upraviť by sa mohli aj dôvody na odvolanie členov Súdnej rady SR vrátane jej predsedu a podpredsedu.
Exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková na utorkovej tlačovej konferencii kritizovala, že rezort spravodlivosti predložil do pripomienkového konania „zásadnú zmenu ústavy“ bez toho, aby o tom bola akákoľvek väčšia verejná diskusia. „V strane odmietame úvahu o tom, že referendum o predčasných voľbách nás povedie k stabilnejšej, lepšej vláde bez chaosu,“ podčiarkla. Hovorila tiež o návrhu „zabetónovať“ súčasných členov Súdnej rady SR, aby boli budúcou koalíciou „neodvolateľní“.
Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) považuje návrh za účelový. „Postoj SaS je v tomto konzistentný. My sme proti skracovaniu volebného obdobia či už referendom alebo ľudovým hlasovaním. Vnímame to ako cudzorodý prvok, ktorý nepatrí do parlamentnej demokracie. Je to nástroj populistických strán, ktoré sa nevedia zmieriť s tým, že sú v opozícii, nerešpektujú rozhodnutie voličov v parlamentných voľbách a chcú čo najskôr vyvolať predčasné voľby,“ zdôraznil.
Aj PS volá po širšej verejnej diskusii o návrhu súvisiacom s ľudovým hlasovaním. „Ak je cieľom tejto vlády narýchlo skrátiť funkčné obdobie už tohto zloženia parlamentu, nech poslanci takýto návrh predložia v pléne a my ho radi našimi hlasmi podporíme. S touto vládnou koalíciou ale nebudeme hlasovať za žiadnu zmenu ústavy,“ uviedli pre TASR z mediálneho oddelenia PS.
V prípade časti návrhu, venujúcemu sa Súdnej rade SR, vníma hnutie výhrady Európskej komisie, ktoré má k aktuálnemu právnemu stavu. „Bolo to aj obsahom nášho stretnutia s komisárom McGrathom. Platí ale, že s touto vládnou koalíciou nezahlasujeme za zmenu ústavy ani za zakonzervovanie súčasného stavu inštitúcii. Takéto niečo môže byť predmetom diskusie po voľbách,“ podčiarkli.
Opozičné KDH poukázalo na to, že ústavu nemožno meniť bez odbornej a spoločenskej diskusie. „Každá zmena musí posilňovať dôveru ľudí v demokraciu a právny štát, nie prinášať ďalšiu neistotu. Keďže pri tomto návrhu takáto diskusia neprebehla a jeho dôsledky nie sú jasné, KDH túto zmenu nepodporí,“ doplnili pre TASR z komunikačného oddelenia hnutia.
V ľudovom hlasovaní by občania podľa návrhu ministerstva rozhodovali, či bude Národná rada odvolaná počas svojho prebiehajúceho volebného obdobia pred jeho ústavou predpokladaným riadnym skončením. Táto možnosť má zabezpečiť konformné riešenie situácií, v ktorých dôjde k zásadnej strate dôvery verejnosti v zákonodarný orgán. Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident, ak by o to petíciou požiadalo aspoň 350.000 občanov, ktorí majú právo voliť do Národnej rady SR.
Ľudové hlasovanie by nebolo možné vyhlásiť počas prvých a posledných šiestich mesiacov volebného obdobia Národnej rady, ani posledných šiestich mesiacov volebného obdobia prezidenta. Rovnako by nebolo možné ani v období vojny a vojnového stavu, uvádza sa v návrhu. Národná rada by sa ľudovým hlasovaním považovala za odvolanú, ak by za jej odvolanie hlasovala trojpätinová väčšina z takého počtu oprávnených voličov, aký sa zúčastnil na predchádzajúcich voľbách do Národnej rady.
