Opozícia chce iniciovať mimoriadnu schôdzu pre presunuté návrhy

Bratislava 26. novembra (TASR) - Opozícia zbiera podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR pre odsunutie viacerých návrhov zákonov. Informovala o tom poslankyňa Jana Cigániková (SaS) na spoločnej tlačovej konferencii predstaviteľov opozície po tom, ako plénum rozhodlo hlasovaním o presunutí viac ako polovice návrhov zákonov predložených na 53. schôdzu NR SR. Opoziční politici zdôraznili potrebu prerokovania návrhov zákonov, ide podľa nich o ich ústavné právo.



"Nedovolia nám pracovať. Chceme podávať návrhy, a dobré návrhy zákonov. Mohli sme veľa vecí zmeniť aj na tejto schôdzi," skonštatovala Cigániková. Poukázala na to, že opozícia bola rozhodnutá hlasovať za viaceré z odsunutých návrhov, ktoré boli podľa jej slov dobrými návrhmi.



"Tento útok na naše základné ústavné práva, keď reprezentujeme našich voličov a občanov SR, je bezprecedentný," podotkol líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Skonštatoval, že poslanci sú platení a aj volení na to, aby predkladali návrhy zákonov, ktoré majú pomôcť občanom. Líder OĽaNO si myslí, že poslanci by dokázali vytvoriť priestor na aktuálnej schôdzi na dostatočné prerokovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na ďalší rok aj bez presunutia týchto bodov. Matovič zároveň avizoval, že ak im koalícia odmietne otvoriť mimoriadnu schôdzu na prerokovanie ich predložených návrhov, budú iniciovať odvolanie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).



Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský v konaní koalície nevidí logiku. Tvrdí, že koalícii sa o návrhoch opozície jednoducho nechcelo rokovať. Poukázal na to, že koalícia má stále väčšinu v pléne, preto mohla opozičné návrhy jednoducho odmietnuť pri hlasovaní.



Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý podotkol, že NR SR má v zmysle rokovacieho poriadku rokovať o predložených návrhoch. "Také niečo, že už nebude schôdza, o tom nerozhoduje predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), o tom rozhodujú poslanci," skonštatoval s tým, že stačí 30 podpisov poslancov, aby mohli iniciovať zvolanie schôdze.



O presunutí viac ako polovice návrhov zákonov predložených na aktuálnu 53. schôdzu parlamentu rozhodli poslanci v utorok hlasovaním v pléne. Ide o poslanecké návrhy, ktoré sú väčšinou v prvom čítaní. Procedurálny návrh predložil predseda Smeru-SD Robert Fico. Odôvodnil ho potrebou rozsiahlejšej diskusie k schvaľovaniu štátneho rozpočtu na budúci rok.