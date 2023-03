Opozícia chce odvolať K. Čekovského z postu šéfa kultúrneho výboru

Bratislava 4. marca (TASR) - Opoziční členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá podali návrh na odvolanie Kristiána Čekovského z postu predsedu výboru. Nespĺňa podľa nich základné odborné ani osobnostné predpoklady na túto funkciu. Čekovský to vníma ako iniciatívu opozičných poslancov, ktorí sa väčšinou na zasadnutiach výboru nezúčastňujú a pokiaľ naň prídu, narúšajú jeho priebeh.



Návrh na odvolanie Čekovského podal Dušan Jarjabek (Smer-SD), podporili ho aj Tomáš Taraba, Ľubica Laššáková, Stanislav Mizík (všetci nezaradení) a Jana Vaľová (Smer-SD). "Do dnešného dňa neovláda rokovací poriadok a na základe toho zneužíva právomoci funkcie predsedu výboru," napísali o Čekovskom.



Šéf výboru reagoval, že absencie opozičných poslancov sa pohybujú na úrovni 50 až 70 percent. "Ak na výbor prídu, rôznymi spôsobmi ho narúšajú. Nie je výnimočné, že na rokovaniach výboru kričia, skáču hosťom do reči a prekáža im, ak ich ako predseda výboru žiadam o slušné správanie hodné poslancov Národnej rady," povedal pre TASR. Pripomenul, že to sa dialo aj na nedávnom zasadnutí na tému útokov na novinárov. "Predpokladám, že im prekáža aj moja snaha zlepšovať mediálne prostredie na Slovensku," doplnil.



Odstupovať z postu na základe návrhu opozície Čekovský nebude. Zároveň povedal, že funkcia patrí hnutiu OĽANO. "Vzhľadom na to, že som v decembri opustil ich poslanecky klub, férovo som im túto funkciu ponúkol. Ak sa teda rozhodnú pre výmenu za vlastného poslanca OĽANO, som pripravený im túto pozíciu prenechať," uzavrel.