Opozícia chce opätovne odvolávať M. Glváča, OĽaNO už zbiera podpisy

Bratislava 6. novembra (TASR) - Vzhľadom na vyjadrenia Mosta-Híd je možné, že snaha o odvolanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Martina Glváča (Smer-SD) z pozície by mohla byť na druhý raz úspešná. Pripustil to poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) s tým, že podpisy už zbierajú. Ak by bola šanca na otvorenie schôdze, podľa slov podpredsedu parlamentu Martina Klusa (SaS) ju podporia aj liberáli. Rovnako to vidí nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý.



"Vychádzajúc zo stanoviska a verejných vyhlásení predstaviteľov Mosta-Híd to vyzerá tak, že tentoraz by ten návrh mohol byť pri hlasovaní úspešný," povedal Grendel. Ak by dovtedy Glváč sám odstúpil, schôdza by už podľa neho nemala zmysel. Grendel si však nemyslí, že sa Glváč chystá na takýto krok.



"Zachytil som vyjadrenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý povedal, že Glváč nemá dôvod odstupovať. Tým bolo podľa môjho názoru povedané všetko. Teraz je to kľúčová otázka na Most-Híd, do akej miery je ochotný a schopný sa vymedziť voči svojmu koaličnému partnerovi," skonštatoval Klus.



Mimoriadnu schôdzu podľa slov Beblavého podporia aj poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Spolu. "Pán Glváč tam nemá čo hľadať. Myslím si však, že tieto problémy by sa v slušnej krajine mali riešiť tak, že človek odstúpi a nenúti celú krajinu sa tým tri týždne zaoberať," tvrdí.



Predseda Mosta-Híd Béla Bugár po stredajšom stretnutí s Glváčom povedal, že strana podporí otvorenie prípadnej mimoriadnej schôdze a pravdepodobne zahlasuje aj za jeho odvolanie. Ešte však o tom budú v klube hovoriť.



To, že by mal Glváč odstúpiť, si myslí aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Povedala to na stredajšom brífingu s tým, že ide predsa len o vysokú funkciu v zákonodarnom zbore.



Glváč mal pre svoju údajnú komunikáciu s Marianom K. čeliť odvolávaniu už koncom októbra. Poslanci však neschválili program mimoriadnej schôdze. Glváč následne informoval o tom, že svoje rozhodnutie oznámi čoskoro, zatiaľ to však neurobil.



Údajnú komunikáciu medzi ním a Marianom K. cez aplikáciu Viber zverejnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Tvrdí, že Glváč mal vedieť o viacerých kauzách Mariana K. a že klamal o tom, že sa s ním od roku 2012 nestretol.



Glváč tvrdenia odmietol, podal pre ne aj trestné oznámenie. Rovnako poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD.