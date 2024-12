Opozícia dúfa, že koalícia vyhovie výhradám prezidenta k infozákonu

Bratislava 9. decembra (TASR) - Opozícia dúfa, že koaliční poslanci prijmú pripomienky prezidenta SR Petra Pellegriniho k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú vrátil do Národnej rady (NR) SR na opätovné prerokovanie. Súhlasia s výhradami hlavy štátu. Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyzvala aspoň poslancov Hlasu-SD, aby zákon opätovne nepodporili.



Ondrej Dostál (SaS) počas diskusie v pléne pripomenul, že ak by parlament prijal pripomienky prezidenta, v novele by ostalo len predĺženie lehoty na vybavenie infožiadosti z ôsmich na 12 dní, čo síce považuje za zlé, ale aspoň by z novelizácie vypadli ostatné škodlivé ustanovenia. Tie sú podľa neho gumené a vytvárajú priestor na svojvôľu. V zákone by po schválení pripomienok hlavy štátu neostalo podľa Dostála nič, čo chcel zmeniť pôvodný návrh od poslancov SNS.



Dostál pripomenul, že Pellegrini nenamieta iba ustanovenia, ktoré boli do návrhu zákona doplnené v druhom čítaní, ale namieta samotnú podstatu novely zákona. Súhlasí s prezidentom, že schválená novela infozákona umožňuje svojvôľu úradníkov, chaos a dvojaký meter, pretože nie je zrozumiteľná.



Remišová označila novelu za "legislatívny paškvil". Súhlasí s prezidentom, že právna úprava bola nedôsledne prevzatá z legislatívy Českej republiky bez zasadenia do kontextu. "Prezident v podstate navrhol, aby ste sa na tento zákon vykašľali a hodili ho do koša," odkázala koalícii.



Šéfka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková (PS) opätovne upozornila, že v novele zákona nie sú zadefinované parametre mimoriadne rozsiahleho vyhľadávania informácií, ktoré by mohli povinné osoby spoplatňovať. "Právna norma musí byť terminologicky správna, presná a všeobecne zrozumiteľná. Nové právne pojmy je teda potrebné samozrejme zadefinovať, a to sa v tejto nasilu schválenej novele nestalo," uviedla v diskusii. Takáto legislatívna úprava je podľa nej diskriminačná z hľadiska príjmu.



Novela zákona podľa nej zhorší podmienky aj pre povinné osoby, pretože vytvára právnu neistotu a mohlo by dôjsť k súdnym sporom. Vyhlásila, že v prípade prelomenia prezidentovho veta je PS pripravené podať podnet na Ústavný súd SR.



Jozef Hajko (KDH) v diskusii vyhlásil, že novela infozákona neprináša ochranu občana, ale toho, kto mu má informáciu poskytnúť, teda prináša ochranu úradov pred občanmi. S mnohými výhradami prezidenta sa stotožňuje. Súhlasí s tým, že sa diskriminujú niektorí občania, ktorí nemajú prostriedky na to, aby platili za vyžiadané informácie.