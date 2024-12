Opozícia hodnotí vládu koalície ako chaotickú, hovorí o klamstvách

Bratislava 30. decembra (TASR) - Opoziční predstavitelia hodnotia vládnutie koalície v tomto roku ako chaotické. Hovoria aj o neplnení predvolebných sľubov a o oklamaní voličov. Kritizujú viaceré kroky vlády a realizované zmeny. Vyplýva to z vyjadrení zástupcov opozičných parlamentných strán v koncoročných rozhovoroch pre TASR.



Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že vláda rezignovala na vládnutie. Nepriniesla podľa neho žiadny návrh na zlepšenie života občanov SR. "Táto vláda nijakým spôsobom neplní svoje sľuby voči ľuďom a nepracuje pre ľudí. Naopak, od prvého momentu pracuje len pre seba, pre svoje výhody, renty, dvojnásobné platy, pre svoju beztrestnosť. Najväčší politický kapitál vložila do amnestie pre svojich ľudí, novely Trestného zákona," poznamenal.



Za jedno z najväčších zlyhaní koalície označil Šimečka "falošnú konsolidáciu". Tá podľa neho prinesie drahotu a udusenie ekonomického rastu. Opätovne poukázal na potrebu predčasných volieb. Vládu by pochválil za veci, ktoré napokon neschválila. "Hovorilo sa, že príde omnoho tvrdší lex atentát 2 a zdá sa, že vládna koalícia od toho upustila," povedal. "Potom by som ju pochválil za veci, ktoré sa nepodarilo schváliť a tlačí ich pred sebou, lebo na nich nie je zhoda. To je napríklad represívny zákon voči mimovládnym organizáciám. Čiže mohlo to byť horšie," skonštatoval s tým, že zatiaľ sa napríklad neprijali ani tie najrepresívnejšie zákony voči médiám.



Líder SaS Branislav Gröhling označil vládnutie koalície v tomto roku za chaotické a nestabilné. Upozornil aj na neplnenie, respektíve porušenie volebných sľubov. "Strany, ktoré sa pýšia nálepkou sociálni demokrati a nasľubovali ľuďom pokoj, stabilitu, istotu, lacnejšie potraviny, ceny energií a benzínu, nesplnili nič z toho a oklamali všetkých ľudí. Je zarážajúce, že nemyslia na rodičov, mamy, otcov, živnostníkov, podnikateľov, ktorí v novom roku pre opatrenia vlády budú mať omnoho menej peňazí," podotkol. Kritizoval zároveň zvýšenie platov ministrov, schválenie doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) či vybudovanie nového ministerstva športu a cestovného ruchu. "Vysielajú signál, že ľudia musia šetriť a oni od nich vyberú peniaze, ktoré budú míňať," dodal.



Za chaotickú považoval Gröhling aj situáciu v parlamente. Poukázal na presun viacerých zákonov, napríklad aj personálnych volieb, z poslednej riadnej schôdze, častú uznášanianeschopnosť pléna a stále neobsadený post predsedu parlamentu. Koalíciu so 76 poslancami označil za krehkú. Upozornil na to, že v takejto situácii môžu poslanci či záujmové skupiny okolo nich jednoduchšie presadiť svoje individuálne priority a zámery. Pozitívnu zmenu či opatrenie z dielne vládnej v koalície za tento rok nevedel uviesť. Ocenil však, že súčasný šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pokračuje v reformách, ktoré sa začali na ministerstve realizovať pod jeho vedením.



Šéf KDH Milan Majerský taktiež upozornil na neplnenie volebných sľubov vládnymi predstaviteľmi. "Sloboda, demokracia a rodina sú témy, ktorým treba dať silnú váhu. A to ma najviac prekvapilo aj sklamalo, pretože táto vláda hovorila o sebe, že chce byť spravodlivá a sociálna a zistili sme, že nie je ani jedno, ani druhé," povedal. Vyzerá to podľa jeho slov tak, akoby kabinet už nevládal vládnuť. Myslí si, že v budúcom roku sú v hre všetky možnosti, či už je to úradnícka vláda, výmena ministrov alebo koalície.



Za najväčší negatívny krok v tomto roku označil schválenie novelizácie trestných kódexov a rušenie daňového bonusu a rodičovského dôchodku. Tieto zmeny podľa neho priniesli pošliapanie demokracie i prorodinnej politiky. Pozitívne by vnímal, keby koalícia naplnila volebný program jednotlivých strán a hlavne programové vyhlásenie vlády. Poukázal totiž na to, že sľubovali väčší posun decentralizácie v rámci eurofondov. "Ak by sme si zobrali príklad z Poliakov a rok 2025 by bol naplnením toho, čo majú napísané v programovom vyhlásení vlády, že sa budú snažiť posúvať viac eurofondov na regióny, tak naozaj zatlieskam aj tejto vláde," povedal s tým, že vláda síce urobila malý krôčik, keď sa časť eurofondov posunula na regióny, no je to stále málo.



Predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ Michal Šipoš hovoril o babráctve vlády a o oklamaní voličov. Poukázal na to, že koaliční predstavitelia sľubovali napríklad lacnejšie potraviny či lacnejšie energie, no namiesto toho si hneď "schválili beztrestnosť". "Zo svojich sľubov nesplnili v podstate nič," podotkol. Ako najväčšie negatíva vymenoval schválenie štátneho rozpočtu a konsolidáciu verejných financií. Upozornil na to, že v tomto roku narástli stovky poplatkov a od nového roka bude pre rozpočet a konsolidáciu na Slovensku ešte drahšie. "Vláda mala možnosti, aby ušetrila obrovské milióny na sebe, na svojich ministerstvách, na obrovských zákazkách, no premrhala to," uviedol.



Poukázal aj na zlyhania vládneho kabinetu v sektore školstva a zdravotníctva. Hovoril tiež o chaose v parlamente a o vzájomnom vydieraní sa v koalícii. Upozornil na to, že v súčasnosti v Národnej rade SR často rozhoduje jeden poslanecký hlas. Obáva sa preto, že za prípadnú podporu nejakých legislatívnych návrhov môžu niektorí koaliční poslanci niečo vyžadovať. "Ťažko povedať, ako dlho vydrží zlepenec, ktorý momentálne vládne, a je v ňom už toľko veľa záujmových skupín," komentoval.