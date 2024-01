Opozícia hovorí v prípade Dankovej nehody o jeho odvolávaní

Bratislava 15. januára (TASR) - Ak sa potvrdí, že polícia dala podpredsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi (SNS) fúkať po nehode až na ďalší deň, ide o jej zlyhanie. Povedal to poslanec KDH František Majerský. Danko nemôže podľa opozičnej SaS ďalej ostať podpredsedom parlamentu, a preto bude čeliť odvolávaniu. Podpredseda parlamentu Michal Šimečka (PS) skonštatoval, že iná možnosť ako jeho odstúpenie či odvolanie neexistuje. Fúkať po 15 hodinách od nehody považuje poslanec za hnutie Slovensko Michal Šipoš za výsmech.



"Danko sa usvedčil. Dychovú skúšku absolvoval až na druhý deň poobede, prakticky 15 hodín po nehode. Je jasné, čo to znamená," povedal predseda PS. Ústavný činiteľ musí ísť podľa Šimečku príkladom, nemá sa správať ako "všemocný papaláš a legitimizovať tie najhoršie praktiky v spoločnosti". "Každý iný vodič by musel fúkať okamžite po nehode. Minister vnútra by mal preto vysvetliť, prečo sa tak nestalo v prípade Danka," podotkol.



Majerský skonštatoval, že je nemysliteľné, aby po 15 hodinách od nehody dokázala polícia zistiť alkohol v dychu. "Po takom čase mala polícia páchateľa jednoznačne zobrať na krvné testy, z ktorých by sa dalo spoľahlivo zistiť, či bol Danko v čase dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu alebo nie," myslí si. Takýto postup polície podľa Majerského vzbudzuje ďalšie otázky, napríklad o tom, či sa niekto nesnaží Danka kryť.



"Vedenie polície spolu s Andrejom Dankom odkazuje verejnosti, že je úplne normálne po nehode odísť z miesta činu a skrývať sa. Dychovú skúšku totiž môžete absolvovať až po vytriezvení," podotkol predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling. Postup polície je podľa neho neprijateľný a zarážajúci. SaS tvrdí, že podľa kalkulačky alkoholu v krvi mohol Danko nafúkať 15 hodín po nehode nulu, aj keby vypil takmer celú fľašu tvrdého alkoholu. "Už v piatok (12. 1.) sa objavili informácie, že sa mal Danko k prvej hliadke, ktorá ho vypátrala, správať vulgárne. Na základe pokynov 'zhora' sa potom mala stiahnuť a opätovne podpredsedu parlamentu kontaktovať až poobede. Čas dychového testu, ktorý polícia uvádza, tieto dohady viac potvrdzujú ako vyvracajú," povedal poslanec Juraj Krúpa (SaS).



Opozičný poslanec Roman Mikulec (hnutie Slovensko) poznamenal, že vládni politici po novom vykonávajú dychovú skúšku až po vytriezvení. "Danko chce presvedčiť celé Slovensko, že nepil, každý vie, že pil," reagoval Šipoš.



K nehode Danka došlo vo štvrtok (11. 1.) krátko pred 23.30 h v bratislavskej Dúbravke na križovatke ulíc Saratovská - Repašského. Polícia pripomenula, že po príchode hliadky sa vodič ani motorové vozidlo na mieste nenachádzali. Danko potvrdil, že pri nehode narazil do semafora. Za incident sa ospravedlnil. Deklaroval, že škodu zaplatí.



Polícia potvrdila, že Danko sa po štvrtkovej dopravnej nehode podrobil dychovej skúške v piatok popoludní. Mala negatívny výsledok. V rovnakom čase bol vypočutý. Predsedníctvo SNS v pondelok Dankovi vyjadrilo podporu.