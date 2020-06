Opozícia:Matovič nezvládol krízu ekonomicky,kauzy môžu naštrbiť dôveru

Bratislava 28. júna (TASR) - Opozícia sa zhoduje, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) nenastúpil do funkcie v ľahkých časoch a že Slovensko zvládlo pandémiu nového koronavírusu dobre. Podľa viacerých opozičných strán však premiér krízu nezvládol po ekonomickej stránke. Niektoré poukázali aj na kauzy z úvodu jeho vládnutia, kritizovali napríklad prístup k obsadzovaniu pozícií prednostov okresných úradov či jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Spomenuli aj kauzu diplomovej práce predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina). Upozorňujú na možné naštrbenie dôvery vlády zo strany občanov.



Parlamentná ĽSNS zdôraznila, že Matovičovej vláde nemožno uprieť nasadenie a snahu riešiť situáciu s pandémiou. "Vnímame však aj nedodržiavanie dohôd a sľubov," poznamenala pre TASR strana. Poukázala na pochybnosti o transparentnosti a odbornosti pri personálnych zmenách. Strana pripomenula, že práve to Matovič v opozícii kritizoval. Hovorí aj o kritike legislatívneho procesu zo strany odbornej verejnosti. Dôsledky opatrení a zdržovania rozbehu ekonomiky sa podľa ĽSNS prejavia čoskoro. Negatívne hodnotí premiérovu komunikáciu voči občianskym protestom. "Tiež by sa nemal vyhovárať na okolie, keď občas zakopne," dodala ĽSNS.



Mimoparlamentná strana Spolu upozorňuje, že kauzy vlády hovoriacej o nulovej tolerancii voči korupcii a o stopercentnej transparentnosti môžu naštrbiť jej dôveru. Za úspech do určitej miery označila zvládnutie koronakrízy. Kriticky vníma opatrenia na pomoc podnikateľom a zamestnávateľom. "Boli vnímané ako komplikované a nedostatočné, dotácie na nájmy sa rozbiehajú až v týchto dňoch, v snahe naviazať financie na zdroje EÚ ostali niektoré skupiny podnikateľov bez pomoci," uviedol pre TASR predseda strany Juraj Hipš. Za najväčšiu výzvu pre premiéra označil nastavenie plánu na obnovu Slovenska po koronakríze.



Rovnako vníma ekonomické opatrenia šéfka Progresívneho Slovensko Irena Bihariová. Krízový stav podľa nej ukázal zásadné nedostatky premiéra. "Rozhodovanie bez opory v zákonoch, o štátnej karanténe alebo zákaze vstupu cudzincov na územie SR, na základe odporúčania štábov a konzílií s nejasným zložením a kompetenciami ukazuje, že premiér nerozumie tomu, že v právnom štáte je nutné prijímať rozhodnutia podľa existujúcich pravidiel," skonštatovala. Podotkla, že Matovič rezignoval na sľuby o transparentných výberoch a obsadzovaní postov v štátnej správe odborníkmi. Poukázala aj na zmenu vo voľbe generálneho prokurátora, označila ju za účelovú. Ako pozitívum uviedla potvrdenie jasnej euroatlantickej orientácie zahraničnej politiky.



Mimoparlamentné KDH poznamenalo, že pomerne dobre zvládnuté ťažké časy často sprevádzal chaos. Hovorí o nezvládnutí nastavenia pomoci podnikateľom a živnostníkom. Skonštatovalo, že na reálne opatrenia vlády bude treba pre koronakrízu počkať. "Bude kľúčové, ako sa vláde bude dariť napĺňať svoje programové vyhlásenie a predvolebné sľuby hlavne v oblasti boja s korupciou a ako bude transparentne vládnuť," uviedlo KDH.



Most-Híd skonštatoval, že na komplexné hodnotenie je 100 dní krátke obdobie, navyše poznačené pandémiou. Považuje za pochopiteľné, že sa premiér zaoberal najmä tým. "Avšak jeho mediálne aktivity často pripomínali opozičného politika Igora Matoviča, ktorý neniesol zodpovednosť za nič," podotkol Most-Híd. Za úspechy premiéra označil nízky počet ochorení a úmrtí na nový koronavírus v porovnaní s inými štátmi. "Pri pomoci podnikateľom a firmám vláda zlyhala," tvrdí.