Opozícia iniciuje odvolávanie Šutaja Eštoka, návrh podá tento týždeň

Bratislava 20. novembra (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za PS, SaS a KDH iniciujú odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v parlamente. Návrh na vyslovenie jeho nedôvery plánujú podať tento týždeň. Kritizujú ho okrem iného za aktuálnu situáciu v Policajnom zbore či neriešenie bombových hrozieb na školách. Hovorili tiež o šikanovaní vyšetrovateľov či šírení hoaxov. Informovali o tom poslanci Michal Šimečka (PS) a Juraj Krúpa (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii.



"Matúš Šutaj Eštok je 'zle' pre našu krajinu. Je to zlé pre bezpečnosť našich ľudí. Som si úplne istý, že môžeme mať ministra vnútra a vládu, ktorej záleží na bezpečnosti našich obyvateľov, ale s Matúšom Šutajom Eštokom v exekutíve to nebude," poznamenal Šimečka. Návrh na jeho odvolanie chcú odovzdať tento týždeň. "Pre túto chvíľu to budú podpisy poslancov a poslankýň PS, SaS a KDH," doplnil.



Opozícia si myslí, že Šutaj Eštok sa nikdy nemal stať ministrom vnútra. "To, čo nás doviedlo k odvolávaniu ministra vnútra, je reťaz jeho zlyhávaní, ktoré sme zažívali za rok jeho pôsobenia vo funkcii," podotkol Krúpa. Spoločne so Šimečkom mu vyčítali viaceré kroky. Kritizovali ho napríklad za situáciu v Policajnom zbore spojenú s odchodom policajtov. Upozornili tiež na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Namietali aj jeho zámer zaviesť kamerové systémy na školy. "Matúš Šutaj Eštok nerozumie svojej práci, nezaujíma ho a prácu ministra nevie robiť," dodal Krúpa.



Opoziční poslanci tiež tvrdia, že šéf rezortu vnútra mal vyvodiť politickú zodpovednosť v súvislosti s incidentom spojeným s obvinením košického policajta zo zabitia zaistenej osoby. "Očakával som, že minister pochopí, že tu ide o vyššiu politickú kultúru a že má do spoločnosti vyslať signál základnej úcty voči ľudskému životu a odstúpiť, teda prebrať politickú zodpovednosť," skonštatoval Šimečka.



Odvolávanie ministra v parlamente hlasmi podporia aj kresťanskí demokrati. Namietali, že Šutaj Eštok svojím nekompetentným riadením rezortu vedie Policajný zbor k rozpadu. Vyčítali mu aj nerealizáciu systémových zmien a neriešenie zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie. Skritizovali aj súdny zmier uzavretý medzi Andrejom Babišom a Ministerstvom vnútra SR v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti. "Už aj v koalícii začína byť postupne čoraz viac jasné, že situácia na ministerstve vnútra je neudržateľná a rezort potrebuje výmenu," dodalo opozičné KDH.



Aj nezaradený poslanec NR SR Ľubomír Galko deklaroval ochotu pripojiť svoj podpis k návrhu na odvolanie ministra vnútra. "Matúš Šutaj Eštok nemal byť nikdy ministrom vnútra. Policajný zbor sa mu rozpadol pod rukami, rieši halloweenske masky na školách namiesto bombových vyhrážok, ktoré ohrozujú naše deti, a vrcholom všetkého sú tri úmrtia za jeden týždeň v súvislosti s policajným zásahom," povedal. Poukázal na to, že už skôr vyzval opozíciu na iniciovanie odvolania Šutaja Eštoka.