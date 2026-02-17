< sekcia Slovensko
Opozícia k rozsudku v kauze Mýtnik: Je to dôkaz korupcie za vlád Smeru
ŠTS vyhlásil v utorok rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Opozícia považuje rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze Mýtnik ako dôkaz korupcie počas vlád Smeru-SD. V tejto veci však poukazuje na negatívne dosahy novely Trestného zákona, za ktorou stála vládna koalícia. Myslí si, že neprávoplatne odsúdení v kauze by pred úpravou dostali prísnejšie tresty. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov.
„Po rozsudku v kauze Mýtnik už Robert Fico (Smer-SD) nemôže nikdy povedať, že jeho vlády nemajú korupčné kauzy. Dnes bol totiž usvedčený smerácky štátny tajomník Radko K. a oligarcha Jozef B., ktorý rozprávkovo zbohatol práve za vlád Smeru. Samozrejme, oni budú ďalej mlžiť, klamať a vyrábať dymové clony. My sa však postaráme o to, aby sa každý jeden ich volič dozvedel, kde končia jeho dane. Nie v nemocniciach, nie v oprávnených mostoch a cestách, ale vo vačkoch ich kumpánov,“ skonštatoval líder PS Michal Šimečka.
Predseda SaS Branislav Gröhling rozsudok vníma ako potvrdenie toho, že Smer-SD a korupcia idú ruka v ruke. Za výsmech však považuje, že neprávoplatne odsúdení dostali len podmienečné a peňažné tresty. „Viete, ako by dopadli bez trestnej novely od Smeru? Jozef B. by dostal 12 až 20 rokov väzenia. Teraz sa zamyslite, čo Smer urobil pre vás. Lebo za dva roky vlády systematicky chránil zločincov a korupčníkov. A vy zatiaľ chodíte po obchodoch a hľadáte maslo v zľave,“ odkázal na sociálnej sieti.
Aj Hnutie Slovensko upozorňuje na negatívne dosahy novelizácie Trestného zákona v tejto kauze. „Opäť sa ukazuje, aká toxická je koaličná novela Trestného zákona pre celú spoločnosť. Práve vďaka tejto novele síce Jozef B. zaplatí za svoj trestný čin pokutu, no pred väzením ho Tibor Gašpar (Smer-SD) a spol. zachránili,“ dodal.
Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová na margo rozsudku privítala, že kolesá spravodlivosti sa napriek krokom súčasnej koalície ešte úplne nezadrhli“. „Dnešné rozhodnutie súdu zároveň vyvrátilo Ficove lži o politických procesoch a potvrdzuje sa, že na Slovensku počas vlád Smeru fungoval obludný systém korupcie, podvodov a zlodejín, ktorých vyšetrovanie a trestanie sa do dnešného dňa snaží táto vláda hanby a zločinu spochybňovať a sabotovať,“ okomentovala.
Podpredseda KDH Viliam Karas rozhodnutie ŠTS podľa vlastných slov rešpektuje. Upozornil však na to, že zatiaľ ide o neprávoplatné rozhodnutie. „Je dôležité budovať dôveru v naše justičné inštitúcie a nechať právny štát fungovať bez politizácie či zásahov z akéhokoľvek politického prostredia. Každý má právo na spravodlivý proces a finálne rozhodnutie súdu by malo byť rešpektované všetkými stranami,“ vyhlásil.
ŠTS vyhlásil v utorok rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa B., jeho syna Jozefa B. mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K. a podnikateľa Miroslava S. uznal za vinných a odsúdil ich na podmienečné tresty. Prví dvaja dostali aj mimoriadne vysoké, miliónové peňažné tresty. Rozsudok nie je právoplatný.
„Po rozsudku v kauze Mýtnik už Robert Fico (Smer-SD) nemôže nikdy povedať, že jeho vlády nemajú korupčné kauzy. Dnes bol totiž usvedčený smerácky štátny tajomník Radko K. a oligarcha Jozef B., ktorý rozprávkovo zbohatol práve za vlád Smeru. Samozrejme, oni budú ďalej mlžiť, klamať a vyrábať dymové clony. My sa však postaráme o to, aby sa každý jeden ich volič dozvedel, kde končia jeho dane. Nie v nemocniciach, nie v oprávnených mostoch a cestách, ale vo vačkoch ich kumpánov,“ skonštatoval líder PS Michal Šimečka.
Predseda SaS Branislav Gröhling rozsudok vníma ako potvrdenie toho, že Smer-SD a korupcia idú ruka v ruke. Za výsmech však považuje, že neprávoplatne odsúdení dostali len podmienečné a peňažné tresty. „Viete, ako by dopadli bez trestnej novely od Smeru? Jozef B. by dostal 12 až 20 rokov väzenia. Teraz sa zamyslite, čo Smer urobil pre vás. Lebo za dva roky vlády systematicky chránil zločincov a korupčníkov. A vy zatiaľ chodíte po obchodoch a hľadáte maslo v zľave,“ odkázal na sociálnej sieti.
Aj Hnutie Slovensko upozorňuje na negatívne dosahy novelizácie Trestného zákona v tejto kauze. „Opäť sa ukazuje, aká toxická je koaličná novela Trestného zákona pre celú spoločnosť. Práve vďaka tejto novele síce Jozef B. zaplatí za svoj trestný čin pokutu, no pred väzením ho Tibor Gašpar (Smer-SD) a spol. zachránili,“ dodal.
Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová na margo rozsudku privítala, že kolesá spravodlivosti sa napriek krokom súčasnej koalície ešte úplne nezadrhli“. „Dnešné rozhodnutie súdu zároveň vyvrátilo Ficove lži o politických procesoch a potvrdzuje sa, že na Slovensku počas vlád Smeru fungoval obludný systém korupcie, podvodov a zlodejín, ktorých vyšetrovanie a trestanie sa do dnešného dňa snaží táto vláda hanby a zločinu spochybňovať a sabotovať,“ okomentovala.
Podpredseda KDH Viliam Karas rozhodnutie ŠTS podľa vlastných slov rešpektuje. Upozornil však na to, že zatiaľ ide o neprávoplatné rozhodnutie. „Je dôležité budovať dôveru v naše justičné inštitúcie a nechať právny štát fungovať bez politizácie či zásahov z akéhokoľvek politického prostredia. Každý má právo na spravodlivý proces a finálne rozhodnutie súdu by malo byť rešpektované všetkými stranami,“ vyhlásil.
ŠTS vyhlásil v utorok rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa B., jeho syna Jozefa B. mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K. a podnikateľa Miroslava S. uznal za vinných a odsúdil ich na podmienečné tresty. Prví dvaja dostali aj mimoriadne vysoké, miliónové peňažné tresty. Rozsudok nie je právoplatný.