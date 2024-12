Opozícia: Koalícia nie je stabilná, vidieť to na hlasovaniach

Bratislava 11. decembra (TASR) - Koalícia nie je podľa opozičných predstaviteľov stabilná. Poukazujú pritom na dianie pri stredajšom hlasovaní o návrhu legislatívy reagujúcej na výpovede lekárov. Upozorňujú na to, že plénum Národnej rady (NR) SR najprv nebolo uznášaniaschopné pre technickú chybu a pri druhom pokuse zaň nezahlasovala trojica poslancov z Hlasu-SD.



Líder hnutia PS Michal Šimečka si myslí, že čoskoro by mohlo dôjsť aj k návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). "To je aj na debatu s našimi opozičnými partnermi, ale ako vravím, aj premiér, ak má aspoň nejaké základné povedomie o tom, čo sa deje v NR SR, tak musí vidieť, že toto je koniec cesty," uviedol. Mieni, že presun niektorých bodov na februárovú schôdzu je znakom, že koalícia nedokáže zabezpečiť väčšinu poslancov na ich schválenie.







Predseda KDH Milan Majerský si myslí, že práve preloženie niektorých návrhov na februárovú schôdzu je dôkazom, že koalícia "nevládze" a "nedokáže vládnuť". "Opakuje sa iba to, čoho sme boli svedkami pred pár dňami. A som presvedčený, že po februári sa táto situácia znovu len a len zopakuje," vyhlásil Majerský.







Dianie v parlamente skritizoval aj zákonodarca a líder SaS Branislav Gröhling. "Opakovane vidíme, ako sa prehlbuje chaos v koalícii, ako NR SR nie je schopná rokovať o niektorých návrhoch zákonov, ako Robert Fico nedokáže udržať jednotu v koalícii, ako tu spôsobuje legislatívne vákuum a ako verejné inštitúcie strácajú dôveru verejnosti," podotkol na stredajšej tlačovej konferencii. Opakovane kritizoval aj situáciu v zdravotníctve. Odmietol návrh legislatívy reagujúcej na výpovede lekárov.



Podľa predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča (Slovensko, Za ľudí, KÚ) je vládna koalícia pokazená. "Ja si myslím, že aj vy ste sa museli zasmiať, že akurát Migaľovi sa pokazilo zariadenie hlasovacie," povedal novinárom. Exminister zdravotníctva a poslanec NR SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zdôraznil, že Slovensko je pár dní pred kolapsom zdravotníctva.



Opozičné strany zároveň opätovne kritizovali návrh novely niektorých zákonov v súvislosti s výpoveďami lekárov.



Poslanci v stredu posunuli do druhého čítania legislatívu súvisiacu s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Za hlasovalo 73 zákonodarcov. Návrh nepodporila trojica poslancov za Hlas-SD. Tí sa však v sále prezentovali a zabezpečili tak uznášaniaschopnosť parlamentu.



Plénum v stredu zároveň rozhodlo o presune novelách zákonov z dielne ministerstva športu aj o novele zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní hlasovať až na nasledujúcu riadnu schôdzu. Ide o návrhy, o ktorých sa už hlasovať malo, plénum však nebolo pred hlasovaniami uznášaniaschopné, neprezentovali sa pri nich niektorí poslanci Hlasu-SD.