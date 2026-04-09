Opozícia: Konferencia nepriniesla riešenia problémov nemocníc
Bratislava 9. apríla (TASR) - Opozícia kritizuje, že štvrtková konferencia Zdravé nemocnice - silné zdravotníctvo nepriniesla nové ani konkrétne riešenia problémov nemocníc. Upozorňuje, že výsledky pilotného auditu neboli zverejnené v plnom rozsahu. Podľa opozičných poslancov prezentované zistenia nie sú nové a dlhodobo sa o nich vie, vláde vyčítajú absenciu jasných termínov a záväzkov.
Poslankyňa Národnej rady SR a členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) poukázala na to, že audit len potvrdil dlhodobo známe problémy štátnych nemocníc, ktoré sú podľa nej neefektívne, hospodária zle a dostávajú viac peňazí aj napriek slabšiemu výkonu. Upozornila tiež na nesúlad medzi rastom nákladov a výkonom nemocníc, ako aj na nadstav lekárov a nedostatok sestier. „Náklady piatich konkrétnych štátnych nemocníc - len štátnych - stúpli za päť rokov o 59 percent. Počet hospitalizácií sa nezvýšil. (...) To znamená, že systém nekolabuje pre nedostatok peňazí, ale pre značnú neefektivitu,“ uviedla.
Poslanec Tomáš Szalay (SaS) zdôraznil, že problém zdravotníctva je systémový a podľa neho ho nemožno riešiť čiastkovými opatreniami. Kritizoval nízku motiváciu nemocníc zvyšovať výkon a poukázal aj na nedostatky v riadení či dochádzke zdravotníkov. Za riešenie označil zmenu fungovania nemocníc a ich transformáciu na akciové spoločnosti. „Slovenské zdravotníctvo nemá v prvom rade problém s peniazmi, má problém s efektivitou. Ak nič neurobíme, bude nás to stáť viac a nedosiahneme viac zdravotného benefitu pre občanov,“ dodal.
Poslanec za PS Oskar Dvořák upozornil, že konferencia nepriniesla konkrétne záväzky ani riešenia. Kritizoval, že nezazneli konkrétne kroky a termíny ich riešenia. „Počuli sme pomenovanie problémov, ktoré sú známe už roky, ale nepočuli sme jasné termíny ani konkrétne kroky, ako ich riešiť,“ poznamenal.
Konferenciu skritizoval aj poslanec za KDH Peter Stachura. Označil ju za „bizarné divadlo“ a spochybnil aj samotný audit, ku ktorému sa verejnosť nedostala. Prezentované dáta v rámci auditu podľa neho neboli porovnávané korektne. „Je tu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, ktorý je štátnou akciovkou. Máte Univerzitnú nemocnicu Bratislava, ktorá je sama osebe obrovským špecifikom. Máte tu menšie nemocnice a ak zlejete tieto dáta dokopy, samozrejme, že tam prichádza aj veľa nesprávnych údajov,“ podotkol.
Bývalý minister zdravotníctva a poslanec za Hnutie Slovensko Marek Krajčí rovnako označil prezentované zistenia za opakovanie už známych analýz. Podľa neho podobné závery priniesol už v minulosti Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). „Ja sa pýtam, z akého dôvodu minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) neimplementoval tie závery ÚHP do dnešného dňa a usporiadal takéto divadlo, ako som počul, za pravdepodobne 100.000 eur,“ povedal.
Pilotný audit fungovania štátnych nemocníc, ktorý Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nariadilo v piatich štátnych nemocniciach na Slovensku, ukázal viaceré zásadné skutočnosti. Na štvrtkovej konferencii Zdravé nemocnice - silné zdravotníctvo o tom informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško. Premiér Robert Fico (Smer-SD) potvrdil, že výsledky auditu videl. Označil ich za šokujúce. Potenciál na zlepšenie bol identifikovaný v oblasti využívania personálnych kapacít, materiálno-technického zabezpečenia, nákupu liekov a štandardizácii dát. Tiež v oblasti nastavenia financovania či v efektivite nemocníc.
Z dokumentu, ktorý na sociálnej sieti zverejnila opozičná poslankyňa Bittó Cigániková vyplýva, že potenciálna báza pre úspory v piatich analyzovaných nemocniciach predstavuje 91,3 milióna eur ročne.
