Opozícia kritizovala a namieta obsah novely Trestného zákona

Bratislava 25. januára (TASR) - Diskusii o novele Trestného zákona v prvom čítaní opäť dominovali vyjadrenia opozície. Jej predstavitelia upozorňovali na riziká jej prijatia. Hovoria o ohrození bezpečnosti občanov a o negatívnych dôsledkoch zmien trestných sadzieb, premlčacích lehôt a hraníc škody pri majetkovej trestnej činnosti. V úvode diskusie vystúpil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý trvá na potrebe novelizácie. Diskusia by mala pokračovať v piatok (26. 1.) ráno, počas dňa by sa malo aj rozhodnúť o posunutí návrhu do druhého čítania.



Marek Lackovič (PS) upozornil, že po zmene legislatívy bez dôkladnej prípravy môže dôjsť k tomu, že štát nebude vedieť technicky a personálne zabezpečiť dohľad nad osobami, ktoré prepustia z výkonu trestu. Poukázal na technické i personálne limity napríklad pri sledovacích náramkoch či probačnom dohľade.



Beáta Jurík (PS) upozornila na výzvy zo strany európskych inštitúcií a na možné ohrozenie čerpania eurofondov. "Novela znižuje ochranu finančných záujmov Európskej únie (EÚ), a to konkrétne niekoľkými dosahmi, ktoré identifikovala aj Európska komisia (EK)," podotkla. Zopakovala negatívne stanovisko EK a riziká ohrozenia vyšetrovania majetkovej trestnej činnosti. Okrem iného upozornila na riziká zrýchleného zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry v súvislosti práve s medzinárodným fungovaním európskych inštitúcií. Koalíciu viní z toho, že nemá záujem o odbornú a konštruktívnu diskusiu.



Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) hovorí o rizikách novelizácie pre bežných ľudí. Tvrdí, že im napríklad zoberie možnosť odškodnenia za krádeže. "Vyšetrovateľ bude mať veľmi málo času, aby vyšetril vlámačky, podvody na ľuďoch, krádeže áut. A keď to v tom čase neurobí, ľudia sa nedomôžu svojich náhrad," argumentovala. Aktuálne má na to podľa jej slov vyšetrovateľ 20 rokov, po novom len tri. Poukázala na zvyčajnú dĺžku vyšetrovania.



Rovnaké negatíva vidí pri vyšetrovaní organizovaného zločinu, aj v súvislosti so zmenou trestných sadzieb. Podotkla, že hoci sudcom ostane možnosť uložiť väzobný trest, prirodzene budú tlačení do uloženia alternatívneho trestu. "To je priestor na to, aby sa mafia nemusela báť," podotkla. Tvrdí, že pri zmenách hraníc škody pri majetkovej trestnej činnosti spolu so znižovaním trestných sadzieb dochádza k vážnym následkom pre posudzovanie spravodlivosti trestov. Veľký problém vidí pri korupcii.



Predsedníčka klubu KDH Martina Holečková skonštatovala, že po schválení novely sa bude lepšie žiť obvineným bývalým nominantom súčasnej vládnej koalície. V prípade novelizácie by im hrozili menšie tresty, pravdepodobne podmienka. Rovnako kritizovala zmeny trestných sadzieb. Namieta najmä zmeny pri majetkovej trestnej činnosti a nepovažuje to za efektívnu trestnú politiku.



Problém vidí aj v skracovaní premlčacích lehôt. Hovorí o ohrození bezpečnosti všetkých ľudí. "A stane sa to z jedného jediného dôvodu, pretože nepočúvate odborníkov. Chcete všetko schváliť rýchlo a týmto spravíte zo Slovenska raj pre mafiánov a kriminálnikov," uviedla.



Gábor Grendel (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) kritizoval skrátenie diskusie. Podotkol, že v podstate nebude trvať 20, ale len deväť hodín, keďže toľko má k dispozícii opozícia a koalícia sa nezapája. Takto podľa neho mocensky koalícia ubrala poslancom právo sa vyjadriť a upozorňovať na riziká. Apeloval na koaličných poslancov, aby sa pozreli na vyjadrenia odborníkov k rizikám novely a nehlasovali za ňu.