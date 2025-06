Opozícia kritizuje B. Suska za nečinnosť a zásahy do justície

Bratislava 2. júna (TASR) - Opozičná SaS tvrdí, že rezort spravodlivosti sa mení na nástroj ochrany mocných, podľa nej ministerstvo stratilo schopnosť hodnotiť stav justície. Hnutie Slovensko si myslí, že ľudia pociťujú strach z rastúceho bezprávia a klientelizmu, vyzýva vládu na zastavenie ďalšieho prehlbovania nespravodlivosti. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poslali TASR po kontrolnom dni premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na ministerstve spravodlivosti.



„Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) mal ukázať, čo za rok svojej práce v justícii reálne zmenil. Namiesto toho nepredložil žiadne konkrétne dáta, nevyhodnotil dosahy reformy ani tzv. hanebnej novely trestných kódexov. Ľudia si zaslúžia vedieť pravdu o tom, ako sa mení spravodlivosť v krajine a dnes nevieme nič,“ uviedla Kolíková.



Ministerstvo podľa nej stratilo schopnosť hodnotiť stav justície po tom, čo zrušilo analytické centrum. Ako dodala, zmeny v trestných kódexoch pomohli konkrétnym ľuďom zlepšiť si právne postavenie v korupčných kauzách. „Prepustenie Dušana Kováčika, dvakrát právoplatne odsúdeného za korupciu, je len čerešničkou na torte,“ vyhlásila. Zároveň poukázala aj na to, že v čase konsolidácie verejných financií má ministerstvo spravodlivosti troch štátnych tajomníkov, no rezort je podľa jej slov nefunkčný a odborne rozložený.



Ako priblížilo hnutie Slovensko, súčasná vláda systematicky podrýva základy právneho štátu. V reakcii upozornilo na zásahy do fungovania justície. Tvrdí, že vyjadrenia Fica o právnom štáte sprevádzajú vyhrážky sudcom a prokurátorom, zasahovanie do súdnej moci a verejné znevažovanie nezávislých rozhodnutí. Suskovi tiež vyčítajú, že za dva roky vo funkcii nedokázal priniesť ľuďom žiadny zásadnejší výsledok pre ľudí v oblasti modernizácie súdnictva.



V pondelok sa uskutočnilo stretnutie premiéra s ministrom spravodlivosti, ktoré bolo zamerané na kontrolu plnenia programového vyhlásenia vlády. Fico vyhlásil, že v oblasti trestného práva neexistuje žiadna otvorená otázka medzi inštitúciami Európskej únie a Slovenskej republiky. Novelizáciu Trestného zákona a Trestného poriadku preto považuje za uzatvorenú.