Opozícia kritizuje časť zákona, ktorá má zamedziť dezinformáciám

Bratislava 25. februára (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR kritizujú časť návrhu zákona, ktorý reaguje na situáciu na Ukrajine. Prekáža im, že obsahuje úpravu zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá má zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete prostredníctvom nového inštitútu "blokovania". Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico to označil za zásah do základného práva na slobodu prejavu a za zavedenie cenzúry. Návrh kritizujú aj poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD.



Fico skonštatoval, že poslanci sa zhodnú na tom, že nie je možné akceptovať vojenskú agresiu Ruska a že treba pomôcť Ukrajine a utekajúcim ľuďom. Ustanovenie o "blokovaní" označil za zavedenie cenzúry. Považuje to za politikárčenie. Jeho kolega podpredseda NR SR Juraj Blanár tvrdí, že koalícia chce v návrhu pretlačiť niečo, čo nesúhlasí s tým, prečo sa NR SR zišla, a teda so snahou vyslať signál Ukrajine. Nerozumie úmyslu, považuje to za nedôstojné.



Poslanec Boris Susko (Smer-SD) chce, aby táto časť návrhu zákona šla riadnym legislatívnym procesom. O celom návrhu totiž poslanci rokujú v zrýchlenom režime. Aj poslanec Erik Tomáš pôsobiaci v Hlase-SD povedal, že ustanovenie je vágne ľahko zneužiteľné na akúkoľvek cenzúru.



Úpravou zákona o kybernetickej bezpečnosti sa sleduje cieľ zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete prostredníctvom nového inštitútu "blokovania" s platnosťou do konca roka 2022. "Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb," uvádza sa v návrhu zákona.



Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová upozornila na dva rozmery konfliktu na Ukrajine. Okrem útokov fyzického charakteru vidí dimenziu kybernetickej vojny založenej na šírení dezinformáciách a hoaxov. "Sieť ľudí, ktorí šíria dezinformácie, je veľmi sofistikovaná. A toto je obrana proti dezinformačnej vojne. Ukrajincom vieme pomôcť humanitárne, finančne, čiastočne aj vojensky, ale zastaviť dezinformačnú vojnu, na to treba mať zbrane. A jedna z tých zbraní je práve tento zákon. To nie je svojvoľné vypínanie serverov, proces je tam jasne vysvetlený," vysvetlila.