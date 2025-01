Opozícia kritizuje cestu do Moskvy, hovorí o šírení zlého mena

Bratislava 13. januára (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR kritizujú priebeh zahraničnej cesty delegácie slovenských poslancov v ruskej Moskve. Prináša to podľa nich zlé meno pre Slovensko, obávajú sa o zmenu orientácie zahraničnej politiky Slovenska.



"Krásne tým naznačujú, kam mentálne patria, kam ich ťahá ich srdce," okomentoval pred novinármi cestu podpredseda Zahraničného výboru NR SR Tomáš Valášek (PS). Zdôraznil, že drvivá väčšina Slovákov sa podľa prieskumov verejnej mienky považuje za príslušníkov západu a cítia sa doma medzi "slobodnými, prosperujúcimi krajinami západu". Na druhej strane časť vlády a najmä strany Smer-SD a SNS ťahajú podľa Valáška Slovensko opačným smerom. "Vytrhávajú Slovensko z komunity slobodných, prosperujúcich krajín," dodal a varuje pred tým, že Slovensko môže začať prichádzať o privilégiá v EÚ.



Poslanec Marián Čaučík (KDH) považuje cestu slovenskej delegácie a jej stretnutie s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom za veľmi nešťastné. Pripomenul, že k šéfovi SNS a podpredsedovi NR SR Andrejovi Dankovi sa pridal aj ďalší podpredseda NR SR Tibor Gašpar či predseda zahraničného výboru Marián Kéry (obaja Smer-SD). Označil to za silno vypovedajúce negatívne symboly. "Ľudia majú naozaj obavu, či Fico nechce meniť našu zahraničnú politiku a orientovať nás na Moskvu," povedal s tým, že v pondelok sa nekonal zahraničný výbor k téme zahranično-politickej orientácie SR a neprišiel naň ani šéf výboru Kéry, ktorý je v tomto čase v Moskve.



Slovenská delegácia nevyrokuje v Moskve vôbec nič, myslí si nezaradený poslanec Ľubomír Galko. "Vyrokuje tam akurát nejakú hanbu pre seba a pre Slovenskú republiku, len prehĺbi nedôveru u našich zahraničných partnerov," skonštatoval s tým, že návšteva vysiela zlý signál pre Slovensko, keďže Rusko navštívili ľudia z vedenia slovenského parlamentu.



Poslanec Juraj Krúpa (SaS) má obavy z toho, o čom slovenskí poslanci v Moskve reálne rokujú. Obáva sa, že ak dôjde k predčasným voľbám, môže sa do predvolebného boja "miešať" aj Ruská federácia.



Delegácia NR SR navštívila v pondelok ruskú Štátnu dumu a na programe má aj stretnutia s niektorými ministrami. Podpredseda slovenského parlamentu Andrej Danko, ktorý vedie delegáciu spoločne s Gašparom, oznámil, že má potvrdenú aj schôdzku s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.