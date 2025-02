Opozícia kritizuje chaos pri otvorení schôdze, vyzýva vládu na odchod

Bratislava 4. februára (TASR) - Opozícia kritizuje vládnu koalíciu za to, že sa jej v utorok nepodarilo na prvýkrát otvoriť mimoriadnu schôdzu, ktorú si sama zvolala. Je to podľa nej dôkaz o tom, že nezvláda vládnutie.



Šéf poslaneckého klubu PS Martin Dubéci poznamenal, že parlament nemôže fungovať tak, že sa niekto pri hlasovaní pomýli alebo zabudne stlačiť gombík. "Nemôže byť každé hlasovanie dráma," skonštatoval. "Keď nedokážu riadiť krajinu, nech od toho odídu," povedal s tým, že ide o jasný dôkaz toho, že koalícia je v kríze a mala by odstúpiť.



"Ak je to tak, že sa niekto pomýlil, budeme to zažívať kontinuálne, to mi príde nepredstaviteľné. Vládna koalícia má byť pevná, stabilná, má sem prinášať návrhy zákonov, ktoré budú pomáhať ľuďom," reagoval šéf opozičnej SaS Branislav Gröhling. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič označil rokovanie parlamentu za chaos a hanbu. "Takto to bude asi fungovať nasledujúce mesiace a možno, bohužiaľ, aj roky," dodal.



Parlament sa v utorok zišiel na mimoriadnej schôdzi, na ktorej má schvaľovať zdravotnícku legislatívu a stavebný zákon. Pri prvom pokuse o otvorenie schôdze sa neprezentovalo dostatok poslancov a tak sa nepodarilo začať rokovanie. Prezentovalo sa len 75 poslancov z potrebných 76. Začiatok schôdze preto museli odložiť o polhodinu.