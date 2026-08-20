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Opozícia kritizuje J. Blanára za rokovania s ruským ministrom
Podpredseda PS Ivan Korčok vo štvrtok na tlačovej konferencii kritizoval ministra a vládu a vyhlásil, že slovenská zahraničná politika a diplomacia spí.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Opozícia vo štvrtok kritizovala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) za rokovanie s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valerijom Nikolajevičom Falkovom. Ministri preberali obnovenie činnosti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Viaceré strany poukázali, že sa rokovanie uskutočnilo v deň ruského útoku na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 13 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia.
Podpredseda PS Ivan Korčok vo štvrtok na tlačovej konferencii kritizoval ministra a vládu a vyhlásil, že slovenská zahraničná politika a diplomacia spí. „Rusi bombardujú detskú nemocnicu na Ukrajine, vláda si to ani nevšimne a v ten istý deň, v ten istý deň, oni rokujú s ruskou vládou, teda tými, ktorí zabíjajú ľudí na Ukrajine, o spolupráci. Ja neviem v mene koho to robia, ale desí ma už aj tá úplná strata reality,“ vyhlásil Korčok s tým, že mali aspoň mlčať.
SaS Blánarove rokovanie považuje za absolútne neprijateľné. Predseda strany Branislav Gröhling poukázal, že k rokovaniam došlo pár dní po bezpečnostnom škandále s ruskými komponentmi v dopravných kamerách. „Národný bezpečnostný úrad potvrdil bezpečnostné narušenie a namiesto toho, aby Ficova vláda po takomto incidente prijala príslušné opatrenia, Juraj Blanár už pripravuje ďalšiu spoluprácu s Ruskom. Aký ďalší dôkaz ešte táto vláda potrebuje, aby pochopila, že Rusko je dnes bezpečnostnou hrozbou?“ spytoval sa Gröhling.
Negatívny pohľad má na samotnú komisiu i KDH. Vláda sa podľa neho správa ako ruský komplic. Žiada zastaviť prípravu komisie a považuje za neprijateľné, aby vláda prehlbovala spoluprácu s Putinovým režimom práve v čase, keď sa potvrdzujú ruské kybernetické a spravodajské aktivity namierené aj proti Slovensku. „Keď ruskí aktéri útočia na naše systémy, vláda mlčí. Keď sa do štátnych projektov dostanú technológie s ruskými komponentmi, vláda hľadá výhovorky. A teraz minister Blanár oznamuje ďalšiu hospodársku a technologickú spoluprácu s Ruskom. Teda s režimom, ktorého bezpečnostné štruktúry útočia na našu kritickú infraštruktúru a špehujú na našom území. To nie je partner, s ktorým sa buduje technologické partnerstvo. Pred takýmto režimom sa Slovensko musí chrániť,“ vyhlásila europoslankyňa hnutia Miriam Lexmann.
Ruské raketové útoky si v noci na štvrtok na Ukrajine vyžiadali najmenej 13 obetí a 40 zranených, uviedli záchranári. Na ruské údery reagovali zvýšenou pohotovosťou aj Rumunsko a Poľsko.
Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár vo štvrtok informoval, že absolvoval prípravné online videorokovanie s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valerijom Nikolajevičom Falkovom. Týkalo sa pripravovanej Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Na obnovení činnosti komisie sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v roku 2025.
Podpredseda PS Ivan Korčok vo štvrtok na tlačovej konferencii kritizoval ministra a vládu a vyhlásil, že slovenská zahraničná politika a diplomacia spí. „Rusi bombardujú detskú nemocnicu na Ukrajine, vláda si to ani nevšimne a v ten istý deň, v ten istý deň, oni rokujú s ruskou vládou, teda tými, ktorí zabíjajú ľudí na Ukrajine, o spolupráci. Ja neviem v mene koho to robia, ale desí ma už aj tá úplná strata reality,“ vyhlásil Korčok s tým, že mali aspoň mlčať.
SaS Blánarove rokovanie považuje za absolútne neprijateľné. Predseda strany Branislav Gröhling poukázal, že k rokovaniam došlo pár dní po bezpečnostnom škandále s ruskými komponentmi v dopravných kamerách. „Národný bezpečnostný úrad potvrdil bezpečnostné narušenie a namiesto toho, aby Ficova vláda po takomto incidente prijala príslušné opatrenia, Juraj Blanár už pripravuje ďalšiu spoluprácu s Ruskom. Aký ďalší dôkaz ešte táto vláda potrebuje, aby pochopila, že Rusko je dnes bezpečnostnou hrozbou?“ spytoval sa Gröhling.
Negatívny pohľad má na samotnú komisiu i KDH. Vláda sa podľa neho správa ako ruský komplic. Žiada zastaviť prípravu komisie a považuje za neprijateľné, aby vláda prehlbovala spoluprácu s Putinovým režimom práve v čase, keď sa potvrdzujú ruské kybernetické a spravodajské aktivity namierené aj proti Slovensku. „Keď ruskí aktéri útočia na naše systémy, vláda mlčí. Keď sa do štátnych projektov dostanú technológie s ruskými komponentmi, vláda hľadá výhovorky. A teraz minister Blanár oznamuje ďalšiu hospodársku a technologickú spoluprácu s Ruskom. Teda s režimom, ktorého bezpečnostné štruktúry útočia na našu kritickú infraštruktúru a špehujú na našom území. To nie je partner, s ktorým sa buduje technologické partnerstvo. Pred takýmto režimom sa Slovensko musí chrániť,“ vyhlásila europoslankyňa hnutia Miriam Lexmann.
Ruské raketové útoky si v noci na štvrtok na Ukrajine vyžiadali najmenej 13 obetí a 40 zranených, uviedli záchranári. Na ruské údery reagovali zvýšenou pohotovosťou aj Rumunsko a Poľsko.
Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár vo štvrtok informoval, že absolvoval prípravné online videorokovanie s ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valerijom Nikolajevičom Falkovom. Týkalo sa pripravovanej Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Na obnovení činnosti komisie sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v roku 2025.