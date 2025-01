Opozícia kritizuje neotvorenie schôdze k odvolávaniu vlády

Bratislava 28. januára (TASR) - Opozícia kritizuje, že sa v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolávaniu vlády. Hovorí o pohŕdaní voličmi či o strachu vládnej koalície z diskusie o vlastných zlyhaniach. Vyplýva to z vyjadrení opozičných lídrov v reakcii na to, že plénum Národnej rady (NR) SR nebolo uznášaniaschopné a o návrhu na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu sa tak nerokovalo.



"Vládni predstavitelia neprišli, neprezentovali sa, a preto schôdza nemohla byť otvorená. Je to úplne pohŕdanie voličmi na Slovensku, ktorí chcú počuť o tom, ako táto vláda funguje," skonštatoval poslanec a predseda SaS Branislav Gröhling. Na schôdzi mali podľa neho členovia vlády možnosť obhájiť sa a odpovedať na jednotlivé otázky k problémom v krajine. Upozornil tiež na to, že minulý týždeň sa o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde rovnako nehlasovalo a schôdza bola neverejná. V takom režime podľa neho nemali občania možnosť počuť argumentáciu koaličníkov.



Líder PS a poslanec Michal Šimečka hovoril v súvislosti s utorkovým dianím v parlamente o obavách vládnej koalície z diskusie o vlastných zlyhaniach. Skritizoval pri tom viaceré kroky vlády, napríklad zvýšenie DPH a upozornil na problémy v zdravotníctve či drahotu. "Zmarili minulú schôdzu o vyslovení nedôvery vláde. Zneužili pritom tajnú službu, aby pred verejnosťou utajili svoje vlastné zlyhania. A teraz neprišli do práce," podotkol. Vláda sa podľa neho rozpadá. Myslí si, že dozrel čas na predčasné parlamentné voľby.



Šéf KDH a poslanec Milan Majerský vyjadril svoje sklamanie. Nerobil si podľa vlastných slov ilúzie, že sa schôdzu podarí otvoriť, ale je mu ľúto, že vláda nechce počuť o problémoch, ktoré trápia ľudí v SR. "V podstate ich zapríčinila táto vládna koalícia. Neriešia zdravotníctvo, neriešia podnikateľov, neriešia rodiny," poznamenal. O ďalšom postupe sa chce rozprávať s ostatnými opozičnými lídrami. Myslí si však, že ďalšiu takúto schôdzu nebude mať zmysel zvolávať. "My si počkáme na budúci týždeň na utorok, či vôbec bude uznášaniaschopné plénum na schôdzi NR SR, ktorá bola naplánovaná," dodal.



Poslanci NR SR neboli v utorok ani na druhý pokus uznášaniaschopní na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu vlády. O návrhu na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu sa tak pokúsia rokovať opäť v stredu (29. 1.). Podali ho opozičné PS, SaS a KDH. Vládnemu kabinetu vyčítali okrem iného následky konsolidácie verejných financií či zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska smerom na východ.