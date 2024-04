Opozícia kritizuje odvolanie Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady SR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Utorkové odvolanie Jána Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady SR kritizujú opozičné hnutia PS a KDH aj strana SaS.



Podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR Lucie Plavákovej chce koalícia úplne ovládnuť aj súdnictvo. "Upozorňujeme na to už dlho, no dnes sa k tomu priblížili hneď dvomi krokmi – odvolaním predsedu Súdnej rady Jána Mazáka a zvolením jej nového člena. Ten podľa nášho názoru nemá pre výkon tak dôležitej funkcie žiadne predpoklady," upozorňuje Plaváková. Po týchto krokoch podľa nej Súdna rada už naďalej nebude plniť kľúčovú úlohu vo vzťahu k zabezpečeniu nezávislosti súdnictva.



Poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) varuje, že Súdna rada ako orgán sudcovskej legitimity na dlhšie obdobie stratí svoju spôsobilosť byť jasne a dôsledne na strane čestných sudcov. Upozorňuje, že činnosti rady treba venovať pozornosť, pretože zasahuje do fungovania súdnictva.



Mazákovo odvolanie kritizuje aj predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. "Vládna koalícia valcuje ďalej. Po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry, odstavených vyšetrovateľoch a ďalších nespočetných výmenách v štátnych inštitúciách bol odvolaný aj predseda Súdnej rady Ján Mazák," uviedla Holečková. Poukázala na to, že premiér Robert Fico (Smer-SD) už minulý týždeň avizoval, že sa čoskoro rozhodne o Mazákovom osude.



Mimoparlamentná strana Demokrati považuje utorkový postup Súdnej rady za nedôstojný. Mazák sa podľa nej nemohol pripraviť na svoju obhajobu.



Členovia Súdnej rady SR odvolali v utorok Jána Mazáka z funkcie jej predsedu. Naďalej však zostáva členom rady. Za návrh na jeho odvolanie hlasovalo desať členov Súdnej rady, dvaja sa zdržali, proti nebol nikto a štyria nehlasovali. Na odvolanie bolo potrebných najmenej desať hlasov.