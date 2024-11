Opozícia kritizuje plánovanú cestu premiéra do Moskvy

Bratislava 27. novembra (TASR) - Opozičná SaS aj hnutie Slovensko kritizujú plánovanú cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy na oficiálne oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom. Oslavy sa uskutočnia 9. mája 2025. Pre hnutie Slovensko je neprijateľné, že premiér sa svojou plánovanou návštevou Ruska postavil na stranu vraha a teroristu.



"Chápeme, že sa Robert Fico nevedel dočkať pozvánky na vojenskú prehliadku od svojho politického vzoru - diktátora Vladimira Putina. Bohužiaľ, pre celé Slovensko bude znamenať táto jeho účasť na oslavách v Moskve medzinárodnú hanbu, pretože nikto z premiérov vyspelých krajín Európy okrem Fica a Orbána nebude robiť vrahovi Putinovi komparz," uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, KÚ, Za ľudí Michal Šipoš.



Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) ostro kritizovala premiéra za jeho vyjadrenia a plánovanú návštevu Ruska. Považuje za absurdné, že Fico "ide asistovať vo vojenskej propagande agresorovi". "Ako prvý slovenský premiér od ruskej invázie na Ukrajinu pôjde Robert Fico do Kremľa, čím symbolicky podporí režim, ktorý vedie ničivú vojnu a likviduje základné princípy medzinárodného práva. Takýmto krokom Fico potvrdzuje svoju všeobecnú pozíciu medzinárodného vyvrheľa," poznamenala Remišová. Poškodzovanie národných bezpečnostných záujmov zo strany Ficovej vlády naberá podľa nej nový rozmer.



Táto cesta je podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga pre západných partnerov signálom, že Slovensko nechce byť súčasťou demokratických západných krajín, ale podporuje vojnového agresora. "Nech sa Andrej Danko aj Robert Fico zbalia a pokojne v tej Moskve ostanú. Môžeme im zaplatiť aj letenky. Myslím si, že život na Slovensku bude omnoho lepší, ak tu Andrej Danko a Robert Fico nebudú," skonštatoval. Gröhling poukázal na to, že nevie, o čom bude Fico v Rusku rokovať.



Predseda vlády prijal pozvanie zúčastniť sa na oslavách od ruského prezidenta Putina. Fico po rokovaní vlády v Topoľčiankach vyhlásil, že na ruských oslavách si chce uctiť pamiatku padlých vojakov. Poznamenal, že Sovietsky zväz pomáhal pri Slovenskom národnom povstaní a Červená armáda oslobodila Slovensko.