Opozícia kritizuje postup vlády pri výstavbe novej nemocnice v Prešove
Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí považuje tvrdenie, že nemocnica by mohla prijímať pacientov už na jar 2028, za nereálne.
Autor TASR
Prešov 26. mája (TASR) - Opozícia kritizuje postup vlády pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Hnutie PS tvrdí, že suma za výstavbu prešovskej nemocnice bude vyššia o 112 miliónov eur oproti pôvodne vysúťaženej cene. Poslanec NR SR za KDH Peter Stachura uviedol, že okolo stavby je veľmi veľa pochybností a otáznikov. Poslanec NR SR za SaS Tomáš Szalay avizoval podanie podnetu na Generálnu prokuratúru SR. Poslanec NR SR za Hnutie Slovensko a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí považuje tvrdenie, že nemocnica by mohla prijímať pacientov už na jar 2028, za nereálne.
Poslanec NR SR Richard Dubovický (PS) označil nemocnicu za symbol zlyhania vlády. „Prešov ju potrebuje, aj východ Slovenska ju potrebuje. Problém je, že táto vláda ju nevie postaviť načas bez chaosu a bez neustáleho posúvania termínov,“ uviedol. Podpredseda PS Tomáš Valášek zároveň tvrdí, že peniaze na projekt už nepôjdu z plánu obnovy, ale z rozpočtu obrany.
Pre výstavbu nemocnice v Prešove podáva Szalay podnet na Generálnu prokuratúru SR na vydanie protestu prokurátora. Žiada preveriť zákonnosť postupu pri uzatváraní zmlúv na hrubú stavbu nemocnice v hodnote 260 miliónov eur. Zároveň upozorňuje aj na možné porušenie povinností pri zverejňovaní zmlúv.
Stachura uviedol, že chcú, aby nemocnica stála a aby bola postavená kvalitne a transparentne. „Aby procesy prebiehali tak, ako majú,“ povedal. Utorkové vyhlásenie premiéra a ministra obrany o výstavbe prešovskej nemocnice označil za bagatelizovanie. Situácia je podľa neho dôvodom na odvolanie Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie ministra a pod tento návrh už zbierajú podpisy.
Hnutie Slovensko podporuje dokončenie nemocnice, no požaduje transparentnosť a realistické financovanie projektu. „Želáme si, aby bola nemocnica v Prešove čo najskôr dokončená, aby boli odstránené všetky identifikované problémy a aby bola postavená za racionálne finančné prostriedky,“ podotkol Krajčí.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyzval opozíciu, aby nerobila cirkus. „Nepohli ani prstom, v ničom nám nepomohli. V žiadnej kritickej situácii, ktorá vznikala za tejto vlády alebo za predchádzajúcich vlád, sa opozícia neobrátila na nás a nespýtala sa, nepotrebujete s niečím pomôcť?“ vyhlásil Fico. Kaliňák odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za „falošné útoky“ s cieľom zastaviť výstavbu.
Spoločne s predsedom vlády vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal. „Včas reagoval na nekvalitnú prácu,“ poznamenal Kaliňák. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil premiér za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené „za chodu“. Premiér a minister zároveň deklarovali, že výstavba nemocnice bude pokračovať. Dostavaná bude v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke.
