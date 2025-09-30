< sekcia Slovensko
Opozícia kritizuje presun ich návrhov na vyslovenie nedôvery ministrom
Koalícia kritiku odmieta.
TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Opozícia kritizuje presun ich návrhov na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom aj vládnemu kabinetu na ďalšiu parlamentnú schôdzu, ktorá sa má začať 14. októbra. Opozičné Hnutie Slovensko hovorí o zbabelosti a výsmechu občanom SR. Koalícia kritiku odmieta. Koaličná SNS argumentuje, že pokiaľ by sa opozičníci správali konštruktívne a nerobili by obštrukcie, o návrhoch sa mohlo rokovať aj na tejto schôdzi.
„Na tejto schôdzi bolo veľmi veľa skrátených legislatívnych konaní, náročné rokovanie o konsolidačnom balíčku, bola o ňom relatívne veľmi dlhá rozprava, tuším päť dní a len okolo troch dní o skrátenom legislatívnom konaní. Ak by opozícia nerobila brutálnu obštrukciu, ktorú sme nakoniec museli riešiť podľa rokovacieho poriadku, tak by možno bol na to aj čas,“ uviedol pre novinárov v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
Myslí si, že pokiaľ by sa opozícia správala konštruktívne, tak by prišlo aj na jej návrhy k odvolávaniam jednotlivých ministrov aj vládneho kabinetu. „Ak by päť dní neriešila jeden zákon, tak by sa, samozrejme, aj za päť dní mohlo zbehnúť spojené hlasovanie o odvolávačkách,“ podotkol. Deklaroval však, že koalícia už chce mať tieto body za sebou. Na otázku TASR, či je reálne, že parlament stihne dané návrhy prebrať na októbrovej schôdzi, ktorá má trvať len dva týždne, reagoval, že najprv treba prejsť priority a k odvolávaniam sa môže prejsť až následne.
Šéf opozičného poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš vidí za presunom návrhov zbabelosť vládnych poslancov. „Nie je to ani demokratické, ani transparentné. Je to výsmech všetkým občanom na Slovensku a napľutie do tváre, pretože ak si ctím parlament, ak si ctím túto inštitúciu, tak umožním opozícii aspoň zvolať schôdzu k odvolávaniam. Sú to zbabelci a boja sa čeliť pravde,“ dodal.
Opozičná SaS tiež kritizuje presuny odvolávania ministrov a vlády. Zvažuje, že sa v tejto súvislosti obráti na Ústavný súd SR. „Takto vážny návrh na vyslovenie nedôvery voči vláde už bol toľkokrát odložený. Toto je pošliapanie demokracie a právneho štátu,“ podotkla poslankyňa Mária Kolíková (SaS).
Parlament v utorok schválil návrh koalície na presun opozičných návrhov na odvolávanie viacerých ministrov aj celého vládneho kabinetu na schôdzu, ktorá sa má začať 14. októbra. Návrhy sa už presúvali viackrát.
