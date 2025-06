Opozícia kritizuje prílepky k novele školského zákona

Bratislava 5. júna (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR kritizovali v pléne parlamentu pozmeňujúce návrhy k novele školského zákona. Označili ich za prílepky, ktoré rokovací poriadok neumožňuje.



Opozičný poslanec Peter Stachura (KDH) odmieta, aby Národná rada SR prijímala zákony takýmto spôsobom. „Vy ste si týmito prílepkami dovolili, a ja vám to tu ešte raz odcitujem, čo všetko meniť a do ktorých zákonov zasahujete. Zákon o správnych poplatkoch, zákon o zdravotnej poisťovni, o NCZI, o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, zasahujete do kompetenčného zákona, zasahujete do zákona o financovaní základných škôl, vytvárate Slovenský historický ústav v Ríme, zasahujete do zákona o štátnej službe, zasahujete do zákona o zdravotnej starostlivosti a hovoríte aj do zákona o štátnej službe, o profesionálnych vojakoch,“ uviedol Stachura v pléne.



Opozičný poslanec podotkol, že sa k pozmeňujúcim zákonom dostal vo štvrtok, v ten istý deň, keď sa o nich hlasovalo. „Dnes som sa dozvedel, že prišla zásadná zmena. Priniesli ste sem strašne veľa prílepkov, ktoré ja si naozaj neviem ani poriadne prečítať a zhodnotiť, či sú dobré alebo zlé,“ vyhlásil.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) poznamenal, že medzi pozmeňujúcimi návrhmi k novele zákona bolo 12 prílepkov. „Zákon o rokovacom poriadku zakazuje schvaľovať prílepky,“ podotkol. Námietka proti označeniu pozmeňujúceho návrhu ako prílepok sa má podľa neho využiť, iba ak je sporné, či ide o prílepok. Upozornil, že všetci zainteresovaní priznali, že ide o prílepky a snažili sa vysvetliť obsah návrhov.



Schválenie pozmeňujúcich návrhov sa nepáči ani predsedovi poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michalovi Šipošovi. „Vy tu robíte z tohto parlamentu jeden cirkus. Jeden veľký chaos. Dvanásť prílepkov, ešte na to zneužijete aj pani docentku Puškárovú, ja som si myslel, že je to človek, ktorý by sa pod takéto niečo v živote nepodpísal,“ vyhlásil Šipoš o koaličnej poslankyni NR SR Paule Puškárovej (Hlas-SD), ktorá hlasovanie ako spravodajkyňa uvádzala.



Poslanci NR SR schválili vo štvrtok viacero pozmeňujúcich zákonov pri hlasovaní o novele školského zákona. Medzi nimi napríklad právo detí na sprievod v nemocnici, právo pacientov v nemocnici na prítomnosť duchovného či zmeny v zákone o národnom zdravotníckom informačnom systéme.