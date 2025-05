Opozícia kritizuje prístup koalície k ÚS, od roku 2023 mu chýba sudca

Bratislava 8. mája (TASR) - Opozícia kritizuje, že už takmer rok a trištvrte nedokázal parlament zvoliť kandidátov na uvoľnené jedno miesto sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Podľa opozičných strán je prístup koalície k ÚS príkladom toho, že vláde nejde o funkčnosť štátu, ale len o udržanie sa pri moci. Poukazuje aj na neschopnosť a ľahostajnosť vlády pri tejto otázke. Predseda ÚS Ivan Fiačan zvažuje, že požiada o vystúpenie v parlamente s apelom na voľbu kandidátov.



„Ústavný súd nestojí koalícii ani za minimálnu pozornosť. Roberta Fica (Smer-SD) Ústavný súd zaujímal iba vtedy, keď sa podľa verejne známych informácií chcel stať jeho predsedom,“ skonštatovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR za PS Lucia Plaváková. Pripomenula, že ÚS je zavalený stovkami prípadov od štátnych úradov a aj bežných ľudí. „Od roku 2021 prišlo na Ústavný súd ročne v priemere o 215 návrhov viac. Jeden chýbajúci sudca pre súd znamená, že môže vybaviť až 300 vecí ročne naviac. Budeme preto apelovať na predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), aby čím skôr zabezpečil obsadenie dlhodobo uvoľneného miesta,“ dodala.



SaS tvrdí, že voľné miesto ústavného sudcu je len o dokončení potrebného politického obchodu. „Skutočnosť, že Ústavný súd je už takmer dva roky neúplný, je tejto koalícii ľahostajná. Opozícia nemá potrebnú silu v parlamente k tomu, aby ňou navrhnutý kandidát bol zvolený,“ uviedla pre TASR poslankyňa Mária Kolíková (SaS).



Podľa hnutia Slovensko je do určitej miery táto nečinnosť vlády aj sabotážou, pretože vystavuje Ústavný súd nefunkčnosti. „Nefunkčnosť súdu najviac vplýva na ľudí, ktorí sa nemôžu domôcť spravodlivosti, pretože Ústavný súd je preťažený a vybavuje veci pomalšie,“ povedal pre TASR Milan Vetrák z hnutia Slovensko.



Pre koalíciu nemôže byť podľa hnutia Slovensko problém riadne a včas zvoliť kandidáta na sudcu ÚS. „Nedá sa však vylúčiť, že voľbu kandidáta na ústavného sudcu predlžuje súčasná vládna koalícia zámerne, lebo si toto miesto ponecháva ako lukratívnu politickú trafiku na kupčenie, či už pre rebelujúcich poslancov parlamentu alebo verejného funkcionára, od ktorého očakávajú, že sa vzdá funkcie predčasne,“ myslí si Vetrák.



Podľa KDH koalícia zlyháva, keďže si neplní svoju ústavnú povinnosť. Považuje to za vizitku jej priorít a hodnôt. „Väčšiu pozornosť venuje vládna koalícia vyšetrovateľom, policajtom, či generálnemu prokurátorovi. Je to vizitka úcty k ústave a k ústavným povinnostiam ústavných činiteľov vrátane vlády a poslancov koalície,“ uviedli kresťanskí demokrati s tým, že opozícia nemá potrebnú väčšinu, aby ovplyvnila voľbu ústavného sudcu.



Fiačan opätovne poukazuje na potrebu doplnenia súdu o 13. sudcu, ktorý chýba už rok a sedem mesiacov. Myslí si, že je to v najvyššom záujme krajiny. Zvažuje, že požiada o vystúpenie v parlamente tak, ako to urobil v roku 2019. Situácia podľa neho spôsobuje oslabené riadne fungovanie ÚS. Priemerná dĺžka konania pred ÚS sa pre vysoký počet vecí a chýbajúceho sudcu predlžuje.



Miesto sudcu ÚS sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu. NR SR opakovane nezvolila žiadneho kandidáta, naposledy neúspešne hlasovala v marci. Vyhlásiť sa má nová voľba.