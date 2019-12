Opozícia kritizuje rezort školstva za výsledky testov PISA

Bratislava 3. decembra (TASR) - Opozícia kritizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR za výsledky slovenských žiakov v testovaní PISA. Rezort oponuje tým, že podnikol veľa krokov na zlepšenie slovenského vzdelávania.



Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý si myslí, že slovenské školstvo upadlo a je to vidieť aj na výsledkoch PISA. Slovensko sa podľa neho nemôže uspokojiť s priemernosťou. "Ak chceme mať konkurencieschopnú ekonomiku a múdrych ľudí, musíme byť v prvej polovici Európskej únie, nie v druhej," poznamenal. Beblavý tiež podotkol, že výsledky testovania potvrdili, že SR zaostáva za susednými krajinami, Českom a Poľskom.



Strana SaS poukazuje na čitateľskú gramotnosť, ktorá slovenským žiakom robí dlhodobo najväčšie problémy. Schopnosť čítať s porozumením a kriticky si overovať informácie je podľa poslanca parlamentu Branislava Gröhlinga (SaS) v dnešnej dobe nevyhnutná. "SNS pri svojom nástupe sľubovala najväčšiu reformu školstva. Namiesto toho sa rok a pol pod ministrom Petrom Plavčanom reforma iba tvorila, aby ju potom ministerka Martina Lubyová (SNS) hodila do koša. Školstvo je odvtedy nečinné, prešľapuje na mieste a to sa odráža aj na výsledkoch žiakov," skonštatoval Gröhling.



SR sa podľa rezortu školstva výrazne posunula v testovaní PISA z podpriemeru na úroveň priemeru. "Koalícia PS-Spolu dehonestuje výsledky práce tisícov učiteľov a učiteliek, ktorým sa raketovo podarilo pozdvihnúť výsledky našich žiakov v matematike," uviedlo MŠVVaŠ.



V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov pod priemerom krajín OECD. V matematickej gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie výsledkov, výkon žiakov sa dostal na úroveň priemeru krajín OECD.



Štúdia PISA poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov, škôl a krajín v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovedeckej gramotnosti. Uskutočňuje sa od roku 2000 v trojročných cykloch. Na hlavnom meraní štúdie PISA 2018, ktoré uskutočnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 16. - 27. apríla 2018, sa zúčastnilo 385 škôl. Celkovo bolo na Slovensku otestovaných 6770 pätnásťročných žiakov, z toho 3423 dievčat a 3347 chlapcov.