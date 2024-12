Opozícia kritizuje schválenie návrhu o zdravotnej starostlivosti

Bratislava 11. decembra (TASR) - Opozícia kritizuje schválenie legislatívy súvisiacej s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti v Národnej rade (NR) SR. Hovorí o kriminalizovaní zdravotníkov a vyhrážaní sa im. Vyplýva to z ich vyjadrení pre novinárov.



Poslanec Oskar Dvořák (PS) označil prijatie návrhu za neakceptovateľný signál voči zdravotníkom aj Slovákom. Prispeje to podľa neho k destabilizácii napätej situácie v zdravotníctve. "Stále je priestor na zodpovedné riešenia, keďže do konca roka zostávajú takmer tri týždne," poznamenal. Vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby začal hľadať v spolupráci s odborármi riešenia situácie spojenej s výpoveďami lekárov.



Predsedu vlády skritizoval v tejto súvislosti aj líder hnutia Slovensko a poslanec Igor Matovič. Tvrdí, že pre Fica nie je zdravotníctvo prioritou. Myslí si, že na schválenie legislatívy doplatia slovenskí pacienti.



Poslanec Peter Stachura (KDH) si myslí, že návrh kriminalizuje zdravotníkov. Veril, že legislatívu zákonodarcovia neschvália. "Zostáva nám len veriť, že sa dohodnú. Do konca roka už neostáva veľa času," dodal.



Plénum NR SR v stredu schválilo legislatívu súvisiacu s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Úprava reaguje na výpovede lekárov. Má priniesť rozšírenie definície mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Počas nej budú zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.