Opozícia kritizuje slová premiéra o stopnutí vývozu elektriny
Podľa Mikulca je scestné si myslieť, že Ukrajinci si sami zaútočili na ropovod Družba.
Bratislava 21. februára (TASR) - Opozícia kritizuje sobotné vyjadrenie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu, ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví do pondelka (23. 2.) tok ropy cez ropovod Družba na Slovensko. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok to označil za cynizmus bez empatie. Poslanec parlamentu Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) si myslí, že Ficovi ide len o peniaze.
„Neuveriteľné. Robert Fico sa vyhráža Ukrajine zastavením núdzových dodávok elektriny, pretože neobnovila tranzit ruskej ropy prerušený po ruských útokoch. Vyhráža sa tak krajine, ktorej Rusko systematicky ničí energetickú infraštruktúru, kde ľudia mesiace prežívajú bez tepla a svetla, v mrazoch a na hrane humanitárnej katastrofy. A to všetko len pár dní pred štvrtým výročím tejto nezmyselnej vojny. Toto nie je suverénna zahraničná politika - je to cynizmus bez empatie,“ uviedol v stanovisku PS Korčok. Žiada premiéra, aby nezneužíval našu krajinu na vydieranie civilistov, ktorí mrznú v tme.
Podľa Mikulca je scestné si myslieť, že Ukrajinci si sami zaútočili na ropovod Družba. „Rusi sú tí, ktorí útočia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Ficovi nejde o nič iné, ako len a len o peniaze. Chorváti sú totiž schopní dodávať na Slovensko ropu cez ropovod Adria bez problémov, ale nie ruskú,“ napísal opozičný poslanec na sociálnej sieti. Tvrdí, že Fico musí robiť to, čo mu Kremeľ prikáže, „a robí zle celému Slovensku aj Európe“. Myslí si, že keby Fico chcel, máme dostatok ropy z ropovodu Adria.
Slová premiéra kritizovala aj SaS. „Ak Fico preruší v súčasnej situácii Ukrajine núdzové dodávky elektriny, bude podozrivý zo spáchania zločinov proti ľudskosti,“ napísala na sociálnej sieti opozičná SaS.
Fico Zelenského obvinil, že sa voči Slovensku správa zlomyseľne, pretože krajina nepodporuje vojnu. Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska sa podľa Ukrajiny zastavili v dôsledku ruského útoku na ropovod Družba 27. januára. Premiér v stredu (18. 2.) po rokovaní vlády obvinil prezidenta Zelenského z politického vydierania a zasahovania do volebnej kampane v Maďarsku. Jediná slovenská rafinéria Slovnaft aktuálne zabezpečuje náhradné dodávky. Medzitým má ropné produkty vyrábať zo štátnych rezerv, ktoré vláda uvoľnila. K dispozícii je 250.000 ton ropy. Rafinéria funguje v obmedzenej prevádzke. Na Slovensku tiež vyhlásili stav ropnej núdze.
