Opozícia kritizuje systém ePrihlášky
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Opozičné KDH a PS kritizujú systém ePrihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť prijímacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Poukazujú na zdĺhavý proces, ktorý necháva v neistote rodičov, ale aj samotných žiakov, ktorí týždne čakajú na výsledky prijatia, respektíve neprijatia na strednú školu.
Poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Ján Horecký (KDH) upozornil, že rodičom boli ePrihlášky propagované ako veľká pomoc. Realita je podľa KDH presným opakom. Horecký upozornil, že najväčším problémom ePrihlášok nie je iba cena, ale najmä filozofia celého systému. „O budúcnosti dieťaťa nemá rozhodovať vyhodnocovací automat. Ak je dieťa prijaté na viac škôl, konečné slovo musia mať rodičia. Štát nemá rodine brať rozhodovanie z rúk len preto, že sa vedenie ministerstva rozhodlo pre centrálny systém,“ uviedol Horecký. KDH žiada ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby prevzal zodpovednosť za ePrihlášky, zrušil alebo obmedzil vyhodnocovací automat, ponechal rodičom právo rozhodnúť, na ktorú školu dieťa nastúpi a riaditeľom škôl riadne naplniť svoju kompetenciu, zodpovednosť a službu žiakom a rodičom v prijímacom procese, aby zastavil míňanie peňazí na paralelné systémy.
Poslankyňa NR SR Tina Gažovičová (PS) poznamenala, že v pondelok sa mali rodičia a ich deti dozvedieť kompletné výsledky prijímacieho konania na stredné školy, avšak systém sprevádzajú problémy. „Minister Drucker zaplatil desať miliónov eur za nový štátny systém elektronických prihlášok, ktorý mal priniesť rýchlosť, jednoduchosť a transparentnosť. A vo všetkých týchto troch oblastiach zlyhal. Ten systém je zdĺhavý. Pred rokom o tomto čase už dávno boli aj výsledky prijímačiek, aj časť odvolaní bola spracovaná,“ uviedla Gažovičová.
Mimoparlamentná strana Demokrati poukázala na to, že systém ePrihlášky „mal byť jednoduchým digitálnym nástrojom, namiesto toho systém sprevádzajú chyby, výpadky a chaos“. Podľa experta Demokratov pre vzdelávanie Miroslava Sopka si školy svoju povinnosť splnili. „Zlyhal systém, ktorý mal proces zjednodušiť, nie skomplikovať,“ povedal. Ako doplnil, je neprijateľné, aby systém pracoval s chybnými údajmi a ovplyvňoval rozhodnutia o budúcnosti detí.
Počas pondelka sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme ePrihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokážu, hovoria o nenačítaní systému či chybových hláškach. Z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre TASR uviedli, že výsledky očakávajú desaťtisíce rodičov i žiakov a systém od pondelkového rána zaznamenáva mimoriadne vysokú návštevnosť. V niektorých momentoch preto môže dochádzať k pomalšiemu načítaniu údajov alebo oneskorenému zobrazovaniu výsledkov. Zároveň rezort školstva odporúča skúsiť prihlásenie opakovane v priebehu dňa.
