Opozícia kritizuje údaje o Pellegriniho ceste do Moskvy v roku 2020
Bratislava 23. marca (TASR) - Opozičné KDH, SaS a Hnutie Slovensko kritizujú prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorému mal podľa informácií Denníka N v roku 2020 ako predsedovi vlády vybavovať zahraničnú cestu do Moskvy maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Hlava štátu pre TASR uviedla, že sa v roku 2020 zúčastnil na štandardnom rokovaní a nenechá sa nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít.
Podľa informácií Denníka N mal Szijjártó na žiadosť maďarského premiéra Viktora Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, že pre Maďarsko je „kľúčovo dôležité“, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia, a že prijatie Pellegriniho v Moskve by mu „veľmi pomohlo vyhrať voľby“.
Poslanec Národnej rady SR za Hnutie Slovensko Gábor Grendel to považuje za vážne zlyhanie diplomacie a nedôstojný akt. „Je to bezprecedentné poníženie Slovenska. V histórii sa nestalo, aby si slovenský premiér musel vybavovať stretnutie v Moskve cez cudziu vládu,“ skonštatoval. Exminister vnútra a poslanec za Hnutie Slovensko Roman Mikulec označil zistenia za mimoriadne vážne aj z pohľadu bezpečnosti štátu. Zároveň žiada vysvetlenie všetkých nových zistení týkajúcich sa „pochybných praktík“ prezidenta Pellegriniho pred voľbami 2020.
KDH považuje zverejnené informácie o tom, ako Peter Pellegrini mal pred voľbami 2020 žiadať cez Maďarsko o pomoc Moskvu, za bezprecedentný škandál. Podotklo, že zatiaľ čo vládna moc straší verejnosť vymyslenými zahraničnými agentmi, jej hlavní predstavitelia v skutočnosti potichu prosia cudzie mocnosti o zásah do slovenských volieb, aby sa udržali pri moci. „Dnes už úplne chápeme, prečo táto vláda robí politiku, ktorá vyhovuje viac Orbánovi a Putinovi ako občanom Slovenska. Splácajú si staré dlhy z kampaní a vytvárajú si priestor na ďalšie láskavosti do budúcna,“ skonštatoval líder hnutia Milan Majerský.
Predseda SaS Branislav Gröhling v tejto súvislosti avizuje podanie podnetu na Generálnu prokuratúru SR. Zásah Ruska do volieb na Slovensku sa podľa neho musí vyšetriť. „Ak sú informácie z Maďarska pravdivé a Putinove Rusko skutočne pomáhalo vo voľbách Pellegrinimu, Smeru a SNS, tak je to obrovský škandál, ktorý musia zainteresovaní vysvetliť verejnosti a verím, že ho budú vysvetľovať aj orgánom činným v trestnom konaní,“ poznamenal. Tvrdí, že vládni predstavitelia „nekopú za Rusko“ náhodou. „Toto je dôkaz, že Rusko na Slovensku aktívne ovplyvňuje voľby,“ dodal.
Z Kancelárie prezidenta SR pre TASR uviedli, že hlava štátu sa nenechá nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít. „V roku 2020 sa ako vtedajší predseda vlády zúčastnil na štandardnom politickom rokovaní s predsedom vlády Ruskej federácie na tému energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedli.
