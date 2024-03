Opozícia kritizuje vládu za výjazdové rokovania v maďarských obciach

Bratislava 27. marca (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo občanov maďarskej národnosti, aby sa nenechali kúpiť slovenskou vládou. Spolu s opozičnými stranami Sloboda a Solidarita (SaS) a KDH kritizujú výjazdové rokovanie vlády v maďarských obciach. Snahou je podľa nich osloviť Maďarov žijúcich na Slovensku a získať od nich hlasy pre Petra Pellegriniho (Hlas-SD) v druhom kole prezidentských volieb.



"Pellegrini si pred voľbami kupuje maďarských politikov a prostredníctvom nich si chce kúpiť ich voličov. Verím, že voliči si pamätajú, ako sa správal Smer k ich komunite v minulosti, a kúpiť sa nedajú," zdôraznil líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Hnutie poukázalo na to, že doteraz boli voliči maďarskej národnosti Robertovi Ficovi (Smer-SD) a Pellegrinimu ukradnutí.



Vláda podľa neho takisto nemá v programovom vyhlásení ani jeden záväzok voči Maďarom žijúcim na Slovensku. "Pre zákon Roberta Fica prišlo 4500 Maďarov na Slovensku o štátne občianstvo, vyhnali zo Slovenska študentku Hedvigu Malinovú, ktorá bola zbitá a strana Smer ju zneužila na štvavú kampaň proti Maďarom na Slovensku," uviedol poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko, KÚ, Za ľudí).



SaS poznamenala, že stredajšie výjazdové rokovanie vlády je len politickou fraškou. Súčasná vláda sa podľa nej zaujíma o regióny iba pred voľbami. "Dnešný účel je len jediný, a to osloviť maďarskú komunitu a získať od nich hlasy pre Petra Pellegriniho. Po prezidentských voľbách zase na menšiny a na pomoc regiónom zabudnú," zhodnotil predseda SaS Branislav Gröhling.



Predseda KDH Milan Majerský podčiarkol, že rapídna podpora od Fica iba pre okresy Dunajská Streda a Galanta je výmenou za podporu Pellegriniho v prezidentských voľbách od Aliancie. "Pellegrini, prestaňte s kupovaním voličov na juhu Slovenska a začnite sa konečne zaujímať aj o ľudí na Spiši, Orave, Liptove alebo na východe," podotkol.



Vláda podľa poslanca Národnej rady SR Mareka Lackoviča (PS) uprednostnila pri rozdeľovaní dotácií koaličných starostov a znevýhodnila starostov maďarských strán. "Koalícia aktuálne predstiera záujem o maďarských voličov. No keď príde na lámanie chleba, neposkytne im z dotácií ani časť, ktorá by im mala pomerne patriť. Naopak, obec Košúty, ktorú vedie poslankyňa za vládnu koalíciu, získala jednu z najvyšších dotácií. Snažia sa ľudí oklamať a pomôcť tak Petrovi Pellegrinimu v prezidentskej kampani," doplnila poslankyňa za PS Jana Hanuliaková.