Opozícia kritizuje, že parlament ešte nemá riadneho predsedu

Bratislava 28. decembra (TASR) - Opozícia kritizuje, že miesto predsedu Národnej rady (NR) SR stále nie je obsadené. Hovorí o hanbe a neschopnosti nájsť zhodu na mene v rámci koalície. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov v koncoročných rozhovoroch pre TASR.



Predseda hnutia PS Michal Šimečka mieni, že voľba šéfa parlamentu je zodpovednosťou vládnej väčšiny. Poslanci za PS by v tejto chvíli podľa jeho slov na post nepodporili Richarda Rašiho, nikoho z Hlasu-SD či inej koaličnej strany. Pripomenul, že vo voľbe predtým podporili Petra Pellegriniho, ktorý sa neskôr stal prezidentom SR. Myslí si však, že vo funkcii predsedu parlamentu sklamal. Upozornil na to, že Pellegrini používal nástroje na obmedzenie diskusie.



Predseda KDH Milan Majerský hovorí v súvislosti s neobsadeným miestom šéfa NR SR o hanbe vládnej koalície. "Chýba nám druhá najvyššia ústavná funkcia, už ju trištvrte roka nemáme obsadenú a je to trošku aj na hanbu tejto vládnej koalície, že sa nevie dohodnúť na mene," podotkol. Avizoval, že do funkcie by nepodporili nikoho z Hlasu-SD ani z iných strán koalície. Navrhnutie Františka Mikloška ako kandidáta na post predsedu parlamentu bolo podľa neho skôr gestom na znak toho, že opozícia sa na rozdiel od koalície vie dohodnúť.



Aj líder SaS Branislav Gröhling upozornil na to, že koalícia sa už dlhí čas nevie dohodnúť na poste predsedu NR SR. Poukázal aj na ďalšie problémy prebiehajúce na pôde parlamentu. Upozornil napríklad na častú uznášanianeschopnosť a nezhody medzi koaličnými poslancami. "Táto koalícia je v totálnom rozklade a kríze," vyhlásil.



Predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ Michal Šipoš tiež kritizoval, že šéf NR SR ešte nie je riadne zvolený. Upozornil na neschopnosť koalície nájsť zhodu. Obáva sa preto, že sa jej predstavitelia nebudú vedieť dohodnúť ani na ďalších veciach. Za nereálne označil napríklad plánované zriadenie komisie na kontrolu odposluchov.



Funkcia predsedu NR SR je neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý nominoval svojho podpredsedu Richarda Rašiho. Šéf SNS Andrej Danko mal tiež záujem o túto funkciu. Zdôrazňoval totiž, že z Hlasu-SD už vyšiel prezident, a preto by mala táto funkcia patriť SNS. Podobný názor mal aj premiér Robert Fico (Smer-SD).