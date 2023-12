Opozícia kritizuje, že vláda má prioritu v trestnoprávnych zmenách

Bratislava 29. decembra (TASR) - Opozičné parlamentné strany kritizujú, že vláda má prioritu v zmenách v trestnoprávnej rovine, ktoré môžu ohroziť právny štát. Problém tiež vidia v tom, že o viacerých návrhoch sa rokuje expresne rýchlo. Niektorí opoziční predstavitelia označili za pozitívnu pokračujúcu kontinuitu vlády v zahraničnej politike.



Hoci nová vláda sľubovala stabilitu, poriadok a kompetentné vládnutie, priniesla úplný opak. Skonštatoval to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v rozhovore pre TASR. Naďalej podľa neho pokračuje rozvrat a chaos. Vláde tiež vyčítal, že viac energie míňa v trestnoprávnej rovine, než na pomoc ľuďom, ktorú sľubovala. Cieľ vlády vidí v zabezpečení beztrestnosti a amnestie pre niektorých ľudí či koncentrovanie moci. Preto sa podľa neho vláda tak rýchlo snaží presadiť zmeny v trestnoprávnej oblasti a zrušiť špeciálnu prokuratúru.



Za pozitívnu považuje kontinuitu v zahraničnej politike vzhľadom na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pred voľbami. Ocenil zachovanie postoja voči Európskej únii a NATO, ale aj pokračujúcu podporu Ukrajiny. "To, že premiér na samite podporil otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou, považujem za veľmi dobré pre Slovensko, dobré pre naše bezpečnostné, ekonomické a politické záujmy," povedal Šimečka.



Predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling takisto vníma pozitívne pokračujúcu podporu Ukrajine. "Robert Fico pred voľbami rozprával o tom, ako nebude podporovať vojenskú pomoc Ukrajine. V podstate oklamal všetkých svojich voličov, lebo naďalej podpora Ukrajiny pokračuje. Ide cez súkromný sektor, ale Robert Fico to schválil aj v Bruseli, pričom to potvrdil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD)," uviedol v rozhovore pre TASR.



Všetky ostatné veci označil za negatívne. "Prioritne vyhadzujú policajtov, idú znížiť tresty pre politikov za korupciu, idú rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. Toto sú všetko veci, ktoré rozkladajú právny štát a dostávajú nás na okraj Európy, čo potvrdzuje aj kritika európskej prokuratúry," doplnil Gröhling.



KDH má výhrady voči prerokúvaniu viacerých zásadných vecí v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda hnutia Milan Majerský pre TASR podčiarkol, že pri mnohých zmenách je potrebná široká odborná diskusia s odborníkmi. Ako príklad uviedol návrh na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry i novelu kompetenčného zákona, ktorou sa okrem vzniku nového ministerstva upravovalo 21 ďalších oblastí. Takýto postup podľa neho nie je v súlade s úprimným záujmom pomôcť krajine a dosiahnuť prosperitu. Majerský zároveň ocenil prístup nového ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) pri tvorbe programového vyhlásenia vlády, keď si prizval aj zástupcov opozície.



Líder hnutia Slovensko Igor Matovič nevidí nič, za čo by sa dala vláda pochváliť. "Je to jednoducho absolútna demontáž základov právneho štátu a snaha, aby si zločinci sami sebe nadelili za už spáchané zločiny nižšie tresty a aby sami rozhodovali o sebe, že ich zločiny sa premlčia," uviedol v rozhovore pre TASR.