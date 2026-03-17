Opozícia kritizuje zmenu doručovania rozsudku pre zmeškanie
Novelu Civilného sporového poriadku schválila v utorok vláda.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Doručovaním rozsudku pre zmeškanie poštou sa zhorší efektívnosť súdneho konania, oslabí elektronizácia komunikácie orgánov verejnej moci s občanmi a rozšíri sa priestor na obštrukcie v súdnom konaní. Uviedol to poslanec Ondrej Dostál (SaS) v reakcii na vládou schválenú novelu zákona o Civilnom sporovom poriadku. Poslankyňa za hnutie PS Zuzana Števulová skritizovala, že modernizácia štátnej správy tak pôjde dozadu.
Úprava je podľa Dostála šitá na mieru ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). Pripomína, že šéf rezortu musí zaplatiť tzv. čurillovcom odškodné, pretože si nekontroloval svoju elektronickú schránku, do ktorej mu bol doručený rozsudok pre zmeškanie. „Namiesto toho, aby sa naučil používať elektronickú schránku, presadil do novely Civilného sporového poriadku ustanovenie. (...) Ak sa táto zmena dostane do zákona, nabudúce už Šutajovi Eštokovi podobné fiasko hroziť nebude,“ skonštatoval.
Dostál zároveň poukázal na to, že ustanovenie sa do návrhu rezortu spravodlivosti dostalo na základe pripomienok, ktoré v medzirezortnom pripomienkovom konaní predložilo ministerstvo vnútra. Pôvodne išlo podľa poslanca o dve pripomienky, jedna bola k rozsudku pre zmeškanie a druhá k elektronickému doručovaniu. „Po rozporovom konaní, keďže ministerstvo spravodlivosti pôvodné pripomienky ministerstva vnútra neakceptovalo, vzniklo uvedené ustanovenie, ktoré z novely Civilného sporového poriadku robí ďalší lex Šutaj Eštok,“ podotkol Dostál.
„Šutaj Eštok si cynicky a zbabelo nechá na vláde schváliť zmeny vo vzťahu k rozsudku pre zmeškanie, kde si rozsudok pre zmeškanie neprebral v elektronickej schránke, ktorú ignoroval napriek tomu, že ju mal aktivovanú,“ povedala Števulová. Pýta sa, v ktorej krajine 21. storočia sa ide v elektronizácii štátnej správy takto dozadu, že sa nebudú rozsudky doručovať elektronicky. „To len preto, lebo jeden minister odignoroval svoje povinnosti. Toto je vizitka a hanba Šutaja Eštoka,“ poznamenala.
Novelu Civilného sporového poriadku schválila v utorok vláda. Vyplýva z nej, že súd by mohol mať po novom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobne navrhuje ministerstvo upraviť aj vydávanie rozsudku v prípade neprítomnosti žalobcu. Upraviť by sa malo aj doručovanie rozsudku pre zmeškanie do elektronickej schránky.
