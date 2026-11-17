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Opozícia na proteste v Bratislave vyzvala na koniec súčasnej vlády
Chcú ju poraziť v budúcoročných parlamentných voľbách.
Autor TASR
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Na utorkovom proteste na Námestí SNP v Bratislave vyzvali opozičné strany a hnutia PS, KDH, SaS, ako aj mimoparlamentní Demokrati a mimoparlamentná Maďarská aliancia na koniec vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Chcú ho poraziť v budúcoročných parlamentných voľbách.
Účastníci protestu, ktorý sa konal pri príležitosti výročia udalostí Novembra '89, skandovali „Dosť bolo Fica“, „Slobodu si nedáme“, „V jednote je sila“ či „Máme toho dosť“.
Predseda PS Michal Šimečka vyzdvihol odvahu a nádej ľudí, ktorí sa pred 37 rokmi zapojili do Nežnej revolúcie. Ani v súčasnosti však podľa neho sloboda a demokracia nie sú zaručené. „Teraz je ten moment, keď pre slobodu a demokraciu musíme niečo urobiť. Lebo tie tri roky Ficovej vlády boli hrozné. Zničili ekonomiku, zničili kultúru, zničili našu povesť v zahraničí, zničili právny štát a zničili aj prírodu,“ povedal.
K udalostiam spred Nežnej revolúcie sa vrátil aj podpredseda KDH Marián Čaučík. Pripomenul, že ľudia v tom období bojovali za slobodu, pravdu a spravodlivosť. Zároveň vyjadril obavy z oslabovania demokracie. Hodnoty novembra 1989 sú podľa neho opäť ohrozené. „Máme vážne obavy, že súčasná vláda otáča kormidlo Slovenska nesprávnym smerom, smerom k oslabovaniu demokracie a k režimom, od ktorých sme sa v Novembri '89 chceli vzdialiť,“ uviedol.
Na obdobné obavy poukázala aj poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková. Minulá doba je podľa nej bližšie než kedykoľvek predtým. „Vymeňme komunistov v europarlamente, vymeňme komunistov v parlamente, vymeňme komunistov vo vláde za demokratky a demokratov,“ vyhlásila.
Súčasnú vládu kritizoval aj líder mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď. Výhrady vyjadril voči postoju vlády k Rusku i tomu, že spochybňuje Európsku úniu a NATO. Zároveň vyzval ľudí na spojenie sa. „Jediné, čo potrebujeme, je spoločne sa spojiť za lepšie Slovensko,“ uviedol.
Predseda mimoparlamentnej Maďarskej aliancie László Gubík zdôraznil význam maďarskej menšiny pri zmenách na Slovensku. „S nami sa dalo odštrngať komunistom, poraziť Vladimíra Mečiara, vstúpiť do Európy a na budúci rok, keď pôjde o obnovu právneho štátu, naštartovanie ekonomiky krajiny a posilnenie príslušnosti k európskemu spoločenstvu, znova to bude možné iba s nami,“ povedal.
Účastníci protestu, ktorý sa konal pri príležitosti výročia udalostí Novembra '89, skandovali „Dosť bolo Fica“, „Slobodu si nedáme“, „V jednote je sila“ či „Máme toho dosť“.
Predseda PS Michal Šimečka vyzdvihol odvahu a nádej ľudí, ktorí sa pred 37 rokmi zapojili do Nežnej revolúcie. Ani v súčasnosti však podľa neho sloboda a demokracia nie sú zaručené. „Teraz je ten moment, keď pre slobodu a demokraciu musíme niečo urobiť. Lebo tie tri roky Ficovej vlády boli hrozné. Zničili ekonomiku, zničili kultúru, zničili našu povesť v zahraničí, zničili právny štát a zničili aj prírodu,“ povedal.
K udalostiam spred Nežnej revolúcie sa vrátil aj podpredseda KDH Marián Čaučík. Pripomenul, že ľudia v tom období bojovali za slobodu, pravdu a spravodlivosť. Zároveň vyjadril obavy z oslabovania demokracie. Hodnoty novembra 1989 sú podľa neho opäť ohrozené. „Máme vážne obavy, že súčasná vláda otáča kormidlo Slovenska nesprávnym smerom, smerom k oslabovaniu demokracie a k režimom, od ktorých sme sa v Novembri '89 chceli vzdialiť,“ uviedol.
Na obdobné obavy poukázala aj poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková. Minulá doba je podľa nej bližšie než kedykoľvek predtým. „Vymeňme komunistov v europarlamente, vymeňme komunistov v parlamente, vymeňme komunistov vo vláde za demokratky a demokratov,“ vyhlásila.
Súčasnú vládu kritizoval aj líder mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď. Výhrady vyjadril voči postoju vlády k Rusku i tomu, že spochybňuje Európsku úniu a NATO. Zároveň vyzval ľudí na spojenie sa. „Jediné, čo potrebujeme, je spoločne sa spojiť za lepšie Slovensko,“ uviedol.
Predseda mimoparlamentnej Maďarskej aliancie László Gubík zdôraznil význam maďarskej menšiny pri zmenách na Slovensku. „S nami sa dalo odštrngať komunistom, poraziť Vladimíra Mečiara, vstúpiť do Európy a na budúci rok, keď pôjde o obnovu právneho štátu, naštartovanie ekonomiky krajiny a posilnenie príslušnosti k európskemu spoločenstvu, znova to bude možné iba s nami,“ povedal.