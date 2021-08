Opozícia namieta útoky politikov na médiá, hovorí o znižovaní dôvery

Bratislava 3. augusta (TASR) – Niektoré opozičné strany sa zhodujú, že útoky na novinárov zo strany politikov prispievajú k znižovaniu dôvery v spoločnosti aj slobody slova. Hlas-SD kritizuje najmä útoky zo strany ministra financií Igora Matoviča.



Mimoparlamentný Most-Híd upozornil, že trvalé spochybňovanie práce novinárov dáva priestor dezinformáciám. Vladimír Bilčík zo Spolu namieta, že práve mediálna oblasť je slabou stránkou nášho právneho štátu. Kritiku v tejto oblasti smeroval aj na ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO).



Opozícia tak reagovala na nedávnu správu Európskej komisie o právnom štáte za rok 2021, ktorá upozornila aj na zaznamenané verbálne útoky na novinárov a médiá zo strany vládnych aj opozičných politikov.



„Útoky na média zo strany súčasnej vlády, predovšetkým zo strany Igora Matoviča, sú systematické a znižujú kvalitu slobody slova na Slovensku. Vláda pred voľbami hovorila o transparentnosti, po roku a pol vládnutia vidieť, že na to rezignovala," tvrdí Hlas-SD. Slovensko sa podľa slov strany v roku 2021 prepadlo aj v rebríčku slobody médií. „Čo súčasná správa EK prekvapujúco nereflektuje," poznamenal Hlas-SD.



„Trvalé spochybňovanie práce novinárov dáva priestor rôznym hoaxom a dezinformáciám. Koaliční aj opoziční politici by si mali uvedomiť, že pandémia nie je volebná kampaň," podčiarkol Most-Híd. Hovorí, že chaotické riadenie štátu počas pandémie nového koronavírusu vnieslo do spoločnosti obrovskú dávku nedôvery. Predstavitelia koalície a opozície podľa strany túto nedôveru ešte prehlbujú útokmi na médiá a konkrétnych novinárov.



Podľa Bilčíka si EK všimla, že naši politici ani po vraždách Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nezmenili rétoriku. „Kritizuje vyvolávanie nenávisti v spoločnosti voči novinárom na Slovensku, a to zo strany členov vlády i zo strany opozície," uviedol s tým, že práve mediálna oblasť je slabou stránkou nášho právneho štátu. Podotkol, že zatiaľ čo v oblasti spravodlivosti sa mnohé zmeny urobili, v mediálnej sa od volieb nedosiahlo nič a nové zákony sa len odsúvajú. „Nielen kultúrna obec nič netuší o práci svojej ministerky. Netuší o nej ani mediálna obec," podotkol.



Správa EK o právnom štáte za rok 2021 oceňuje snahy Slovenska pokročiť v boji proti korupcii a zaistení väčšej transparentnosti v oblasti médií. V oblasti médií EK skonštatovala, že Rada pre vysielanie a retransmisiu funguje autonómne a jej nezávislosť je zaručená, problém vidí v príležitostných politických nomináciách.