Opozícia namieta, že nemá dosť informácií k novej národnej nemocnici
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) kritiku odmietol.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Opozícia namieta, že stále nemá dosť informácií k novej národnej nemocnici, ktorá má vzniknúť v bratislavských Vajnoroch. Pýta sa, ako bude vyzerať nemocničná sieť v hlavnom meste po otvorení nového zdravotníckeho zariadenia. Upozorňuje tiež na to, že financovanie je zabezpečené iba na tento a budúci rok a ďalšie zdroje bude musieť hľadať ďalšia vláda. Vyplýva to z vyjadrení opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR po rokovaní zdravotníckeho výboru, na ktorom ministerstvo zdravotníctva predstavovalo medicínsky plán novej národnej nemocnice.
„Musíme skonštatovať, že najzákladnejšiu otázku, ako bude nastavená optimálna nemocničná sieť v bratislavskom regióne, na ktorú čakali pravdepodobne aj Bratislavčania a široká verejnosť, sme sa na výbore nedozvedeli,“ skonštatoval poslanec Peter Stachura (KDH). Nevie, ako môže medicínsky plán počítať s 1532 lôžkami, ak nie je jasné, ktorá nemocnica má po otvorení novej zaniknúť. „Hovoríme o konkrétnych lôžkach, no nevieme, koľko lôžok v Bratislave potrebujeme a ktoré nemocnice sa rozplynú alebo zaniknú,“ doplnil.
Aj poslanec Tomáš Szalay (SaS) upozornil na to, že je potrebné, aby verejnosť aj poskytovatelia vedeli o tom, čo spraví nová nemocnica s bratislavským zdravotníctvom. „Kto zostane, kto prežije, kto sa sťahuje, kto sa nesťahuje, do čoho sa má investovať, aké oddelenia alebo ambulancie sa majú rozvíjať v Bratislave,“ pýtal sa. Poukázal pri tom na potrebu a dôležitosť dlhodobých rozhodnutí.
Poslanec Oskar Dvořák (PS) označil výbor za zbytočný. Kritizoval, že na ňom nedostal potrebné informácie k sieti nemocníc v Bratislave. „Neviem tým pádom zhodnotiť, či rozhodnutie o tom, ako má nemocnica vyzerať, koľko má mať poschodí, akú má mať kapacitu, je správne, pretože mi nikto nepovedal, akú úlohu budú mať ostatné nemocnice, ktoré budú ovplyvňovať úlohu tejto nemocnice,“ dodal.
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) kritiku odmietol. Vyhlásil, že optimalizácia zdravotníckej siete v Bratislave je hotová. Priblížil, že ju bude treba ešte aktualizovať aj po výsledkoch auditu. Avizoval, že optimalizáciu následne poslancom predstaví. Vyjadril sa aj k financovaniu projektu. Deklaroval, že na tento a budúci rok je zabezpečené. Argumentoval, že potom bude financovanie závisieť od priorít ďalšej vlády. Poukázal pri tom na to, že aj opozícia stále hovorí o potrebe novej nemocnice.
