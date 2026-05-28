< sekcia Slovensko
Opozícia navrhla odvolať R.Kaliňáka pre pochybenia na stavbe nemocnice
Poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS) sa obáva, že stavba nemá ani právoplatné stavebné povolenie, vzhľadom na to, že jej chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. mája (TASR) - Opoziční poslanci v najbližších dňoch doručia Národnej rade (NR) SR návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pre pochybenia pri stavbe prešovskej nemocnice, ktorej výstavbu zabezpečuje rezort obrany. Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Poslanec NR SR Peter Stachura (KDH) poukázal, že stavba nemocnice je nehospodárna, nekvalitná aj netransparentná. „Nemocnica v Prešove nie je nemocnica v Banskej Bystrici alebo v Martine, kde nám naozaj horia termíny a potrebujeme postaviť nemocnice v určitom konkrétnom čase. Nemocnica v Prešove mohla byť stavaná normálnym, regulérnym tempom,“ poukázal s tým, že sa s ňou vládny kabinet ponáhľa iba preto, aby ju mohol otvoriť do najbližších parlamentných volieb.
Jeho kolega Oskar Dvořák (PS) si myslí, že Kaliňák má niesť politickú zodpovednosť. Minister podľa neho mal niekoľko príležitostí, keď mohol verejné obstarávanie na dodávateľa zrušiť.
Poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS) sa obáva, že stavba nemá ani právoplatné stavebné povolenie, vzhľadom na to, že jej chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie. „Ja sa obávam, že to, čo sa v Prešove stavia, je najväčšia čierna stavba na Slovensku a toto sa môže brutálne vypomstiť,“ doplnil.
Exminister zdravotníctva a poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí vidí stavbu nemocnice ako symbol neschopnosti súčasnej vládnej koalície. Vyjadril obavy, či doterajší stavebník nepochybil aj na iných miestach stavby. Nezaradený poslanec parlamentu Ľubomír Galko je podľa svojich slov rád, že sa opozícia dokázala pri téme spojiť a postupuje jednotne.
Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov, ktorú zastupovala spoločnosť Bekor. Kaliňák avizoval odstúpenie od zmluvy na základe výsledkov kontroly. Obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Zároveň na dokončenie prešovskej nemocnice bola vypísaná nová súťaž.
Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za „falošné útoky“ s cieľom zastaviť výstavbu. Spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal.
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
Poslanec NR SR Peter Stachura (KDH) poukázal, že stavba nemocnice je nehospodárna, nekvalitná aj netransparentná. „Nemocnica v Prešove nie je nemocnica v Banskej Bystrici alebo v Martine, kde nám naozaj horia termíny a potrebujeme postaviť nemocnice v určitom konkrétnom čase. Nemocnica v Prešove mohla byť stavaná normálnym, regulérnym tempom,“ poukázal s tým, že sa s ňou vládny kabinet ponáhľa iba preto, aby ju mohol otvoriť do najbližších parlamentných volieb.
Jeho kolega Oskar Dvořák (PS) si myslí, že Kaliňák má niesť politickú zodpovednosť. Minister podľa neho mal niekoľko príležitostí, keď mohol verejné obstarávanie na dodávateľa zrušiť.
Poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS) sa obáva, že stavba nemá ani právoplatné stavebné povolenie, vzhľadom na to, že jej chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie. „Ja sa obávam, že to, čo sa v Prešove stavia, je najväčšia čierna stavba na Slovensku a toto sa môže brutálne vypomstiť,“ doplnil.
Exminister zdravotníctva a poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí vidí stavbu nemocnice ako symbol neschopnosti súčasnej vládnej koalície. Vyjadril obavy, či doterajší stavebník nepochybil aj na iných miestach stavby. Nezaradený poslanec parlamentu Ľubomír Galko je podľa svojich slov rád, že sa opozícia dokázala pri téme spojiť a postupuje jednotne.
Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov, ktorú zastupovala spoločnosť Bekor. Kaliňák avizoval odstúpenie od zmluvy na základe výsledkov kontroly. Obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Zároveň na dokončenie prešovskej nemocnice bola vypísaná nová súťaž.
Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za „falošné útoky“ s cieľom zastaviť výstavbu. Spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal.
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.